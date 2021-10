Chi è Joana Lemos, pilota di rally e moglie di Lapo Elkann Lapo Elkann avrebbe sposato Joana Lemos in Portogallo. Lo assicura il portale Whoopsee.it. Ma chi è la donna di cui l’imprenditore è innamorato da due anni e che lo avrebbe fatto capitolare? Joana Lemos ha 48 anni ed è un’ex pilota di rally, che attualmente si occupa di organizzare grandi eventi sportivi.

A cura di Daniela Seclì

Lapo Elkann ha sposato Joana Lemos. A svelare l'indiscrezione è stato il portale Whoopsee.it. I due sarebbero convolati a nozze in Portogallo nel giorno del compleanno del quarantaquattrenne, il 7 ottobre. Alla cerimonia, solo gli affetti più cari. Ma chi è la donna che ha fatto capitolare il rampollo di casa Agnelli? Ha una lunga carriera come pilota di rally ed è legata a Elkann da ormai due anni.

Chi è Joana Lemos: 48 anni e madre di due figli

Joana Lemos (all'anagrafe Joana Mascarenhas de Lemos) è nata il 24 aprile 1973, dunque ha 48 anni. Di origini portoghesi, come precisato, è una ex pilota di rally. Ha corso in moto dal 1990 al 1995 e in automobile dal 1996 al 2004. Quando si è ritirata, ha continuato a coltivare una carriera nel mondo dello sport, organizzando importantissimi eventi sportivi. Nel suo passato sentimentale, c'è il matrimonio durato 18 anni con Manuel Reymão Nogueir. Nel 2014 si sono separati. La coppia ha avuto due figli Tomas e Martim.

La storia d'amore di Lapo Elkann e Joana Lemos

La storia d'amore di Lapo Elkann e Joana Lemos è finita al centro del gossip nel 2020, quando il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti della coppia. In realtà, la relazione era già cominciata l'anno precedente. Commentando la paparazzata, l'imprenditore confermò al magazine diretto da Alfonso Signorini di essere "felice e innamorato". Joana Lemos gli fece eco sulle pagine di El Pais. La quarantottenne ebbe parole bellissime per colui che in queste ore sarebbe diventato suo marito. La donna disse che non solo avevano obiettivi affini, ma era rimasta molto colpita dal talento creativo e dall'attenzione per il prossimo di Lapo Elkann: “Ho sentito un’enorme affinità con gli obbiettivi esistenziali di Lapo. È un uomo di una creatività incredibile, ma soprattutto mi ha colpito la sua infinita generosità verso il prossimo”.