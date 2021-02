Fulminacci è fidanzato con l'attrice romana Lia Grieco. Nella vita del cantautore 24enne infatti non c'è solo la musica, come lui stesso ci tiene a specificare, ma i rapporti umani hanno un peso importante. Fra questi spicca l'amore con Lia, 27enne romana con la quale ha una storia d'amore che dura da circa quattro anni.

Chi è Lia Grieco, la fidanzata di Fulminacci

Lia Grieco è la dolce metà del cantautore Fulminacci. Ha 27 anni ed è originaria di Roma. Si è fatta strada nel mondo della recitazione partendo dalla formazione teatrale, per arrivare ai primi progetti importanti. Ha preso parte al cortometraggio Gabbia d'amore vincitore del Roma Web Fest, poi nel videoclip Tommaso di Fulminacci. Ha avuto un ruolo in Luna Nera, la serie tv Netflix sulla caccia alle streghe. E ha preso parte a diversi spettacoli teatrali come il Cyrano de Bergerac al Teatro Eliseo. Lia è giovane e agguerrita, autoironica e determinata. Di sé dice: "Prima di andare in scena mi guardo allo specchio e faccio una faccia particolarmente brutta e agguerrita. È un modo per darmi coraggio e mi aiuta a non prendermi troppo sul serio".

La storia d'amore tra Fulminacci e Lia Grieco

Vengono da due mondi distanti ma vicini, uno la musica, l'altra la recitazione. Eppure sono riusciti a trovare un equilibrio, un punto d'incontro e il loro amore sembra funzionare alla grande. Filippo Utinacci e Lia Grieco sono fidanzati da circa quattro anni, "Stiamo benissimo insieme", ha raccontato il cantautore a Vanity Fair nel 2019. La coppia è riuscita persino a collaborare, visto che Lia è comparsa come protagonista nel video clip del singolo di Fulminacci Tommaso. Stavano insieme già da un paio d'anni. Lia dunque era al fianco del giovane cantautore nel momento in cui ha deciso di dar vita alla sua carriera musicale: "Lei ha vissuto tutto questo cambiamento con me e mi spalleggia", ha sottolineato. Per Fulminacci si prospetta una carriera interessante, il prossimo marzo salirà per la prima volta sul palco di Sanremo. Ma nei suoi progetti futuri, la giovane attrice avrà comunque un ruolo importante: "La musica è bellissima, ma non il centro della mia vita". La famiglia è un punto di riferimento importante per Filippo Uttinacci, che negli ultimi anni cerca di farsi strada nel mondo del cantautorato italiano. Si definisce un ragazzo semplice, tutt'altro che una rockstar: "Vengo da Casal Lumbroso, periferia di Roma. Un quartiere residenziale e borghese, sembra Stranger Things: ci sono due bar i supermercati e fine" ironizza in un'intervista a Vanity Fair del 2019.