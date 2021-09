Chi è Luca Saladra, il fidanzato di Deva Cassel figlia di Monica Bellucci Deva Cassel nella sua prima uscita pubblica con il fidanzato Luca Salandra non è sfuggita all’occhio dei fotografi che l’hanno immortalata mentre approdava in Laguna a Venezia in compagnia di mamma Monica Bellucci e della sorellina Léonie. Modella per Dolce&Gabbana, Deva condivide la sua passione per le passerelle con il suo fidanzatino, un modello italo francese di 17 anni che avrebbe già avuto la benedizione dell’attrice.

A cura di Giulia Turco

Deva Cassel è innamoratissima del suo fidanzato Luca Salandra, tanto da averlo voluto con sé a Venezia, dove la giovane modella è sbarcata insieme a mamma Monica Bellucci e la sorella Léonie. La famigliola ha raggiunto la Laguna a bordo di uno dei taxi boat più amati dai vip, lo stesso che utilizzò George Clooney per le sue nozze veneziane nel 2014 con la scritta "Amore" sul retro. La figlia di Vincent Cassel ha sfilato sulla passerella di alta moda di Dolce&Gabbana e, non a caso, il giovanissimo fidanzato è anche lui una promessa nel mondo della moda.

Luca Salandra foto Instagram.

L'amore di Deva Cassel e Luca Salandra

Luca Salandra è il giovanissimo fidanzato di Deva Cassel. È un modello italo francese, ha 17 anni ed è nato in Francia il 12 settembre del 2004. A quanto pare i due piccioncini si sarebbero conosciuti e innamorati negli ambienti della moda, essendo entrambi già esperti di passerelle nonostante la giovane età di entrambi. Pare che Luca abbia già avuto la "benedizione" di Monica Bellucci, dopo un'estate trascorsa insieme e documentata sui profili Instagram dei due ragazzi. La loro love story sembra durare non da poco, tra l'altro, considerando che il primo scatto social risale a luglio 2020, durante una vacanza tra Biarritz e Saint-Tropez.

Deva Cassel sogna un futuro nella moda

Sorella maggiore di Léonie, Deva è nata a Roma nel 2004 dal matrimonio tra Monica Bellucci e Vincent Cassel finito nel 2013. Solo da pochi mesi ha deciso di mostrarsi sui social, ma già da diversi anni sfila sulle passerelle internazionali. A differenza della mamma, dalla quale ha ereditato una bellezza mozzafiato e una incredibile somiglianza, Deva al mondo del cinema preferisce la moda. Appena adolescente, è già il volto di diverse campagne pubblicitarie per Dolce&Gabbana e non sembra aver alcuna intenzione di arrestarsi, sopratutto ora che la sua passione è condivisa in amore.