Marco Gentili è il marito e socio in affari di Benedetta Rossi, la food blogger marchigiana che ha spopolato sul web con il suo "Fatto in casa da Benedetta". Sposati dal 2009, Marco e Benedetta condividono la loro vita sentimentale e professionale. Lui è co fondatore del loro sito web e la aiuta nella gestione della pagina Instagram. Vivono insieme in campagna, in un agriturismo rustico (La Vergara) ad Altidona, in provincia di Fermo, insieme al loro amatissimo cucciolo Cloud.

Chi è Marco Gentili

Marco Gentili è la dolce metà di Benedetta Rossi. Nato il 27 luglio 1972 ad Altidona, in provincia di Fermo, nelle Marche, oggi vive insieme alla moglie in uno splendido agriturismo che si affaccia sulla valle dell'Aso e che fino a qualche tempo fa veniva affittato agli ospiti come B&B. La coppia infatti condivide la passione per la natura e la vita di campagna, oltre a quella per gli animali. Esperto di montaggio video e di social media marketing, Marco Gentili è il fondatore di MAUI MEDIA SRL, l'azienda che gestisce la pubblicità e il marketing legato al sito web "Fatto in casa da Benedetta".

L'amore tra Benedetta Rossi e Marco Gentili

Benedetta Rossi e Marco Gentili sono sposati dal 2009 e per il loro decimo anniversario si sono regalati uno splendido viaggio alle Hawaii per rinnovare su una spiaggia da sogno le loro romantiche promesse di matrimonio. I due però si conoscono da oltre vent'anni, dai tempi dell'Università, quando Benedetta lo avrebbe conquistato con la sua prima ricetta: una gustosa torta rustica. "Ci siamo conosciuti perché nell'agriturismo della sua famiglia c'era un maneggio e io volevo andare a cavallo. Sono serviti mesi di passeggiate", ha raccontato Marco in una recente intervista ad ‘Oggi è un altro giorno'. All'inizio Benedetta non era convinta: "Aveva un modo di fare un po' spavaldo, non mi stava molto simpatico, poi mi ha convinto con la dolcezza", ha aggiunto lei.