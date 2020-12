L'influencer Sara Scaperrotta, in queste ore, è finita al centro del gossip a seguito di alcune indiscrezioni che hanno interessato l'ex fidanzato Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma, che si è visto costretto a intervenire per fare chiarezza, ha fatto sapere alla Gazzetta dello Sport che la relazione con Sara è finita da tempo. Lei è in dolce attesa e ha deciso di tenere il bebè. Conosciamola meglio.

Chi è Sara Scaperrotta

Classe 1998, Sara Scaperrotta ha 22 anni, dunque solo uno in più rispetto al suo ex fidanzato Nicolò Zaniolo. Vive a Roma e gode di un grande seguito sui social. Nel momento in cui scriviamo, su Instagram vanta 110 mila follower, con i quali condivide scatti glamour e talvolta in compagnia della sua famiglia. Al contrario, ha sempre trattato con grande riserbo la sua vita privata. Sara Scaperrotta sta completando i suoi studi presso l'Università di Roma La Sapienza. Ha scelto Scienza della moda e del costume.

in foto: Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta ai tempi della loro relazione

Sara è incinta, aspetta un figlio da Nicolò Zaniolo

Nei giorni scorsi si sono susseguite una serie di indiscrezioni riguardanti Nicolò Zaniolo. Dopo uno scambio di messaggi con Madalina Ghenea, il calciatore ha confermato la loro relazione: "Sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro. Sono un ragazzo con la testa sulle spalle". Successivamente, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha fatto sapere che Sara Scaperrotta aspetta un figlio da lui. Sebbene all'inizio le abbia detto di non sentirsi pronto per diventare padre, Zaniolo ha rimarcato di rispettare la scelta della ventiduenne di tenere il bebè e di non avere intenzione di venire meno ai suoi doveri di genitore: