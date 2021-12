Chi è Silvana Curcio, la fidanzata di Biagio D’Anelli mai menzionata nel flirt con Miriana Trevisan Biagio D’Anelli nella Casa del Grande Fratello Vip ha instaurato un legame speciale con Miriana Trevisan, ma fuori ha una fidanzata che lo aspetta, Silvana Curcio.

A cura di Gaia Martino

Biagio D'Anelli, concorrente del Grande Fratello VIP, non appena entrato nella Casa si è subito ambientato legando in particolare con Miriana Trevisan. È bastata una sola settimana per dare vita ad un particolare feeling, descritto da loro come ‘splendida amicizia' ma i telespettatori ed Alfonso Signorini vorrebbero vederci più chiaro soprattutto dopo quei strani movimenti sotto le coperte. La verità è che Biagio D'Anelli fuori dal reality è impegnato in una relazione a distanza con una bellissima donna, Silvana Curcio. La love story fu resa pubblica nel 2019 dal personaggio televisivo che, ospite di Barbara D'Urso nel salotto di Pomeriggio Cinque, rivelò per la prima volta di essersi innamorato. Negli ultimi giorni ha parlato della sua storia d'amore anche nella Casa più spiata d'Italia.

Biagio D'Anelli e Silvana Curcio, quando e com'è nata la loro storia

Nel dicembre 2019 Biagio D'Anelli, ospite di Pomeriggio Cinque, ha annunciato di aver conosciuto una bellissima donna. "È la prima volta in 36 anni che mi sono innamorato. Sono felice e sono sereno" ha raccontato a Barbara D'Urso. Allora si erano conosciuti da pochi mesi e oggi, a distanza di due anni, sono ancora fidanzati nonostante la lontananza. Lei vive in Germania, a Stoccarda, lui invece a Milano, e neanche il lungo periodo distanti a causa del Covid-19 li ha separati. Il gieffino ha parlato per la prima volta della sua storia d'amore con Manuel e Aldo nella Casa più spiata d'Italia confessando un suo dubbio. Ha raccontato che lei per salvaguardare l'amore sarebbe disposta a trasferirsi in Italia. Nonostante il grande sentimento che prova nei suoi confronti, il gieffino ha spiegato di non averle chiesto di lasciare tutto per la convivenza: “Mi dà fastidio farle perdere tutti i sacrifici che fa”.

Imprenditrice calabrese, ex Miss che vive a Stoccarda

Silvana Curcio è la donna che ha rubato il cuore di Biagio D'Anelli. Lontana dal mondo dello spettacolo, vive e lavora a Stoccarda, in Germania, ed è di origini calabresi. È un'imprenditrice. Ci tiene a proteggere la sua privacy tanto che i suoi profili social sono inaccessibili, essendo privati o senza contenuti, come quelli di Instagram e Tik Tok. È un'ex Miss: ha partecipato nel 2004 a Miss Italia nel Mondo come rappresentante della Germania.

Il feeling con Miriana Trevisan nella Casa del GF Vip

Sin dal suo ingresso al Grande Fratello VIP Biagio D'Anelli si è trovato in sintonia con Miriana Trevisan ed è con lei che trascorre molto tempo nella Casa più spiata d'Italia, anche la notte. Giocano insieme, flirtano, si prendono in giro ed è per questo motivo che nel corso della diretta ieri sera Alfonso Signorini ha dedicato una parte del programma al loro rapporto, per vederci più chiaro. Un feeling speciale o è semplice amicizia? Entrambi si sono detti grandi amici ma i loro inquilini nutrono grandi dubbi soprattutto dopo aver visto le immagini sotto le coperte. "Ci facciamo tantissime domande, per conoscerci", ha motivato l'esperto di gossip per giustificare il loro ‘nascondiglio'.