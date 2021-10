Chi è Stefano Remigi, il figlio di Memo Remigi e della moglie Lucia Russo Stefano Remigi, classe 1969, è figlio di Lucia Russo, giornalista scomparsa lo scorso gennaio dopo una lunga malattia, e Memo Remigi, cantante pronto a iniziare una nuova avventura a “Ballando con le stelle”. Ha seguito le orme del padre, scegliendo una carriera nel mondo dello spettacolo. Ora è un regista. È stato sposato per diversi anni con l’attrice Francesca Cavallin, da cui ha avuto due figli, Jacopo e Leonardo.

A cura di Elisabetta Murina

Madre giornalista, scomparsa lo scorso gennaio dopo una lunga malattia. Padre cantante, conosciuto per i suoi successi degli anni settanta e pronto a iniziare una nuova avventura a Ballando con le stelle. È Stefano Remigi, classe 1969, figlio di Memo Remigi e Lucia Russo. Ha seguito le orme del padre, iniziando una carriera nel mondo dello spettacolo. Ora lavora come regista. È stato sposato per diversi anni con l'attrice Francesca Cavallin, da cui ha avuto due figli, Jacopo e Leonardo.

Stefano Remigi, la carriera e il rapporto con il padre Memo

Stefano Remigi ha deciso di seguire le orme del padre, celebre in Italia per le sue canzoni di successo degli anni sessanta e settanta. Anche lui, infatti, ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo, prima come musicista e poi come regista, professione che esercita ancora oggi. Padre e figlio condividono la passione per la musica e hanno un bel rapporto. Lo scorso marzo, ospiti del programma Vieni da me con Caterina Balivo, hanno rivisto un filmato del 1985 in cui si sono esibiti insieme nello show Quelli della notte cantando Torna a Casa mamma. La canzone, come ha spiegato lo stesso Memo, è "nata in un periodo in cui Lucia, la mamma giornalista, era in giro per lavoro ed eravamo da soli io e lui". Lucia Russo è scomparsa il 14 gennaio, all'età di 82 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella vita del marito e del figlio.

Stefano Remigi e il padre Memo

Stefano Remigi e Francesca Cavallin: il matrimonio e i figli

Stefano Remigi e Francesca Cavallin, attrice nota anche per il suo ruolo nella fiction Un medico in Famiglia, si sono incontrati per la prima volta nel 1999, durante una sfilata di moda. Sono convolati a nozze quasi 13 anni dopo, nel 2012: "Gliel’ho chiesto io. Non ci avevo mai pensato prima, anzi litigavo spesso con papà per questo. Invece a un certo punto mi è sembrato naturale", ha raccontato l'attrice in un'intervista a Io Donna. I due hanno avuto due figli, Leonardo e Jacopo, nati nel 2007 e nel 2015. In più, Stefano era già papà di due bambini, avuti dalla precedente compagna e la loro, come racconta Francesca, era "una famiglia allargata". Il loro matrimonio, però, è giunto al capolinea nel 2017 ed è stato un momento inaspettato, come ha spiegato l'attrice al settimanale Grazia: "Due anni e mezzo fa il mio matrimonio è finito. Se qualcuno me l’avesse detto solo tre anni fa gli avrei riso in faccia. Mi sembrava impossibile. Credevo molto in quel matrimonio!”. Dopo la rottura, i due sono rimasti in buoni rapporti e al momento sembrerebbe che nella vita di Stefano non ci sia un'altra donna.