Chi ha corteggiato Riccardo Ravalli a Uomini e Donne e com’è finito il suo percorso nel programma Riccardo Ravalli è stato uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne nel 2020: si presentò nel programma con le idee chiare visto il grande interesse per Daniela Di Napoli. I due cominciarono una conoscenza ma il percorso televisivo non terminò con il lieto fine.

A cura di Gaia Martino

Riccardo Ravalli, ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha perso la vita in un tragico incidente stradale, sconvolgendo il mondo dello spettacolo. Originario di Catania, attualmente viveva a Montecatini Terme. Appassionato di musica rock e motociclette, lo abbiamo conosciuto in tv nel 2020: si è presentato nel dating show di Maria De Filippi per conoscere una Dama che aveva attirato la sua attenzione. "Sono venuto qui per lei, diciamo che caratterialmente ed esteticamente mi ha colpito molto. A 38 anni ho avuto tante batoste, questa volta voglio capire bene" spiegò al pubblico del dating show. La donna che lo avevo colpito è Daniela Di Napoli.

Il percorso di Riccardo Ravalli e Daniela Di Napoli a Uomini e Donne

Riccardo Ravalli si presentò nel programma di Maria De Filippi con le idee chiare: in tv aveva notato Daniela Di Napoli per l'aspetto estetico ma anche per le qualità caratteriali. L'ex Cavaliere attirò l'attenzione della Dama che da subito scelse di iniziare una conoscenza con lui. Sono usciti diverse volte insieme e nel corso di una serata tra loro scattò anche un bacio. Nonostante la presenza di Saul nel percorso di Daniela, Riccardo non temeva la concorrenza: "Io penso al mio percorso" ribadì più volte in studio. Nonostante il feeling creatosi, la storia tra loro non decollò. Oggi la scomparsa del Cavaliere ha lasciato senza parole tantissimi spettatori.

Daniela Di Napoli oggi

La vita della Dama che ha conosciuto Riccardo Ravalli a Uomini e Donne oggi ha preso una svolta del tutto inattesa. Separata e con due bambini, è stata protagonista del parterre femminile del dating show per breve tempo. Daniela Di Napoli oggi è una bar lady e capo barman e fuori dal programma ha conosciuto l'uomo che da poco è diventato suo marito. Si tratta di Emiliano De Cesaris, personal trainer romano che ha partecipato alla seconda edizione di Temptation Island.

Il tragico incidente

L'ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, Riccardo Ravalli, ha perso la vita a causa di un incidente stradale. Sulla corsia nord dell'Autobrennero era vicino al casello di Reggiolo-Rolo quando, alla guida del suo furgone, si è scontrato contro un mezzo pesante che gli era davanti. Nulla hanno potuto i Vigili del Fuoco e l'elisoccorso di Parma, una volta arrivati sul posto: il corpo di Riccardo è stato estratto dal furgone incastrato tra le lamiere, senza vita. Originario di Catania, attualmente viveva a Montecatini Terme.