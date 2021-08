Ex dama di Uomini e Donne ha sposato un single di Temptation Island Matrimonio per due ex personaggi del mondo di Maria De Filippi. Il caso ha fatto innamorare Daniela Di Napoli ed Emiliano De Cesaris: Dama del trono over nel 2020 lei, tentatore di una delle prime edizioni di Temptation Island lui. I due sono convolati a nozze: “Da oggi sarà tutto l’amore che posso”.

A cura di Valeria Morini

È proprio il caso di dire che Maria De Filippi è stata "galeotta". Stavolta non si parla di amori nati all'interno dei suoi programmi, ma di una sorta di cross over, dal momento che una ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne ha sposato un ex single di Temptation Island. Parliamo di Daniela Di Napoli ed Emiliano De Cesaris, che sono convolati a nozze il 24 agosto a Pomezia.

Le immagini delle nozze di Daniela Di Napoli ed Emiliano De Cesaris

"Da oggi chiamatemi signora De Cesaris. Da oggi ti chiamerò mio marito", scrive lei, "Da oggi sarà tutto uguale a prima ma meno di pesante. Da oggi sarà tutto l'amore che posso. E tutto grazie a te. Grazie amore mio". "A te che sei…Essenzialmente sei… Sostanza dei sogni miei… Sostanza dei giorni miei", sono invece le parole pubblicate da lui, che cita Jovanotti. Le immagini li mostrano felicissimi dopo le nozze, con lei in abito da sposa giallo. Curiosamente, lei ha festeggiato l'addio al nubilato il giorno dopo, per cui è probabile che questo sia solo il matrimonio in Comune e che la coppia faccia una festa più avanti.

Chi sono Daniela Di Napoli ed Emiliano De Cesaris

Daniela è una barlady e impiegata alle poste: è entrata a Uomini e Donne nel maggio 2020. Separata e con due bambini, il suo percorso nella trasmissione pomeridiana è durato molto poco, in virtù di un episodio particolare. Improvvisamente, la Di Napoli è stata contattata da un ragazzo che si è proposto di corteggiarla, arrivando addirittura davanti ai cancelli di Mediaset. Questo approccio, tuttavia, non rispettava le regole della redazione di Uomini e Donne e lei ha così deciso di lasciare il programma e frequentarlo lontano dalle telecamere. La cosa è durata pochi giorni, ma non abbiamo più visto la dama in trasmissione. Un anno dopo, eccola sposata con Emiliano De Cesaris, personal trainer di Roma che partecipò a Temptation Island nella seconda edizione: si avvicinò molto a una delle protagoniste, Alessia Messina. Papà di una bambina nata da una precedente relazione, ha trovato l'amore proprio con Daniela.