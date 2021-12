Chiara Biasi deposita esposto alla questura di Milano: “Mai comprato follower falsi” Chiara Biasi ha sporto denuncia e fatto partire le indagini per scoprire chi si nasconde dietro le notizie false che circolano sul suo conto riguardo followers falsi.

Chiara Biasi è una delle influencer più famose in Italia con oltre 3 milioni di follower. Classe '90, di Pordenone, sin da bambina ha nutrito la passione per la moda e seguendo le orme della sua collega e amica Chiara Ferragni ha creato un vero impero. Come tutti i personaggi esposti nel mondo dei social network, si è trovata anche lei vittima di haters e anonimi che provano ad infangare il suo lavoro. Nell'ultimo periodo è stata colpita da attacchi e accuse riguardo l'autenticità dei milioni di fan che la seguono su Instagram. Questa mattina ha depositato un esposto alla Magistratura per combattere chi prova a infangare la sua reputazione e per difendere la sua immagine.

Chiara Biasi ha sporto denuncia in questura a Milano

L'influencer di Pordenone agisce per vie legali contro chi la accusa di aver comprato follower falsi sui social. Con un lungo messaggio sui social spiega nel dettaglio come ha deciso di muoversi per proteggere la sua reputazione e la sua immagine:

Questa mattina sono stata alla Questura di Milano che ringrazio per il suo lavoro e ho depositato un esposto affinché venga accertato chi da mesi cerca di infangare la mia reputazione affermando che acquisto follower falsi

Chiara Biasi ha spiegato che insieme all'aiuto dei suoi legali e di esperti informatici ha scoperto che molte persone, soprattutto influencer, vengono colpite dalla pratica utilizzata da anonimi che consiste nel mettere account fake su profili con grande seguito per creare speculazioni e notizie false da pubblicare sui siti di gossip.

L'influencer precisa la sua posizione

La nota fashion blogger ha sottolineato inoltre di non aver mai acquistato un profilo fake: "Il rapporto che ho con la mia community è vero, prezioso e sano". Per questo motivo, stando alle sue parole, si trova costretta a tutelare la sua reputazione e la sua immagine rivolgendosi alla Magistratura per indagare sui responsabili di quanto le sta accadendo.

Il furto a casa

Non è un periodo semplice per l'influencer di Pordenone che poco più di un mese fa è stata vittima di un furto in casa sua a Milano. I ladri sono entrati nella sua abitazione portando via scarpe, vestiti, borse e orologi di lusso: un colpo dal valore di migliaia di euro. Chiara Biasi commentò con queste parole l'accaduto: