Chiara Ferragni non sarà di persona al Festival di Sanremo 2021 per sostenere il marito Fedez, in gara con Francesca Michielin con il brano "Chiamami per nome". Ora è ufficiale, e lo annuncia lei stessa rispondendo alle domande dei fan in un video pubblicato su Instagram Stories. In altri tempi, i Ferragnez sarebbero stati la coppia grande protagonista del red carpet della kermesse, forse persino con il rischio di "oscurare" in parte lo spettacolo musicale. Il destino ha però voluto mettere un freno alla parte più glam della manifestazione: al problema pandemia si aggiunge per giunta il fatto che la nota influencer sarà incinta al nono mese.

Sanremo zona rossa durante il festival

Ecco perché la Ferragni non accompagnerà Fedez in Liguria ma seguirà la performance da casa. Parlando con i follower, ha ammesso che non vede l'ora di assistere, ma al contempo ha spiegato che resterà a Milano: "Non ci può essere pubblico. E poi sarò molto vicina alla data del parto, quindi devo stare qua. Meglio così, lo guarderò dalla tele con Leo [il figlio Leone] e la mia famiglia". Quest'anno, infatti, le regole sono molto rigide, per evitare assembramenti e rischi di diffusione del Covid. La platea dell'Ariston sarà priva di pubblico e agli artisti sarà permesso di essere accompagnati solo da due persone. Dunque, sarà un'avventura particolare per i cantanti in gara, con staff ridotto al minimo e senza la possibilità di avere i propri cari vicino. Il comune di Sanremo sarà peraltro proclamato "zona rossa" proprio per contrastare ogni rischio e si dovrà fare a meno di tutto l'abituale carosello di contorno fatto di eventi collaterali e party , che negli ultimi anni avevano riunito nella città ligure anche moltissime celebrity del web.

Chiara Ferragni, quando partorisce

Va detto che, anche senza pandemia, difficilmente Chiara Ferragni avrebbe potuto presenziare al Festival, visto lo stato avanzato della gravidanza. La fashion blogger darà alla luce una femminuccia nel mese di marzo: da poco è entrata nella 35esima settimana e dunque il parto, che Chiara spera possa essere naturale, dovrebbe avvenire a fine mese. Sarà all'incirca nello stesso periodo in cui è nato il primogenito Leone, venuto alla luce il 19 marzo 2018.