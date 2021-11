Chiara Ferragni sbotta contro Fedez in diretta su Twitch: “Se continui me ne vado” Chiara Ferragni e Fedez si sono resi protagonisti di un battibecco nel corso di una diretta su Twitch: l’influencer infastidita ha ripreso il marito per il suo comportamento.

A cura di Gaia Martino

Protagonisti delle pagine di gossip e del web, Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più chiacchierate e seguite d'Italia e nel mondo. A partire dal 9 dicembre entreranno anche nel piccolo schermo per interpretare se stessi nel docu reality dedicato alla loro vita: The Ferragnez – La Serie sarà composto da 8 episodi ed andrà in onda su Prime Video. I fan tra poco avranno libero accesso alla vita della loro coppia preferita che da anni ormai documentano sui canali social la propria quotidianità, fatta di amore e qualche volta anche di battibecchi, come quello che si è scatenato nel corso di una diretta su Twitch negli ultimi giorni.

Battibecco in diretta tra Chiara Ferragni e Fedez

Zedef è il nome del canale Twitch di Fedez, una web tv lanciata nel novembre 2020 che vede, ovviamente, come protagonista il rapper e influencer. Realizza live streaming online nei quali interagisce in maniera libera con i suoi follower e spesso, al suo fianco, c'è anche la sua dolce metà, Chiara Ferragni.

Due giorni fa nel corso di una puntata non hanno dato retta alle telecamere e si sono imbattuti in un piccolo botta e risposta che ha attirato l'attenzione dei fan. Oggetto della discussione è un rutto in diretta di Fedez che non è affatto andato giù all'imprenditrice digitale la quale subito ha sbottato: "Al prossimo me ne vado. Anche Leo li fa, è una cosa orrenda. Lui rutta perché tu continui a ruttare". L'influencer infastidita ha ripreso il marito per il suo comportamento che starebbe anche condizionando quello del figlio Leo. La replica del rapper è arrivata subito, provando a discolparsi ma senza ottenere risultati: "Sì, è colpa tua, lui dice ‘come papà" l'ha ripreso ancora Chiara che, subito dopo, ha interrotto la discussione in diretta con un ‘Basta‘ categorico.

Leggi anche Fedez festeggia il compleanno: Chiara Ferragni lo sorprende con una dedica che lo emoziona

La passata lite sullo yacht

Quasi al termine dell'estate, i Ferragnez si sono resi protagonisti di uno scontro durissimo beccato dai paparazzi. Il magazine Chi pubblicò le foto che ritraevano la lite tra i due a bordo del lussuoso yacht dell'amico Diego Della Valle in Costiera Amalfitana: gesticolavano animatamente, lei piangeva, lui si allontanava. Si trattò di un litigio causato da incomprensioni legate a motivi familiari, questioni che possono nascere in qualsiasi coppia.