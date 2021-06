Chiara Ferragni ha ricevuto la prima dose di vaccino e ha voluto rendere pubblica la propria contentezza per quello che, spiega, sembrava un momento lontano e che invece è successo. L'imprenditrice e influencer mondiale ha voluto condividere coi propri fan l'emozione, mostrando sui social con una foto presa proprio mentre le viene inoculato il vaccino. Non sorprende che il messaggio lanciato da Ferragni sia in inglese, perché la sua platea è internazionale e il messaggio chiaro e forte lanciato è anche per coloro che vivono al di fuori dei confini italiani.

L'invito dell'imprenditrice a vaccinarsi tutti

L'imprenditrice, che da oltre un anno è impegnata anche in campagne di sensibilizzazione e assieme al marito, il cantante fedez si è attivata per aiutare chi ha subito danni economici dalla pandemia di Covid ha scritto: "Un momento così emozionante che sembrava così lontano e finalmente è successo: ricevere la mia prima dose di vaccino contro il Covid. Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale. Vacciniamoci tutti".

L'aiuto per chi era in difficoltà

Ferragni è sempre stata molto attiva in questo anno di pandemia e assieme a Fedez si è spesa anche economicamente per poter aiutare chi era in difficoltà. La coppia, per esempio, ha finanziato – avvalendosi anche di una raccolta fondi -un reparto di terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano – costruito in tempi record -, quando c'era carenza di posti letto, ma non ha lesinato critiche al'Asl lombarda quando è stata protagonista di un ritardo proprio nelle vaccinazioni. Il caso fu scatenato dalla mancata chiamata per la vaccinazione alla nonna di Fedez, che fu chiamata solo dopo che l'imprenditrice e lo stesso cantante postarono alcune storie in cui si lamentavano dei ritardi.