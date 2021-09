Chiara Ferragni: “Tra un’ora vedrò il mio psicologo, prendetevi cura della salute mentale” Chiara Ferragni ha pubblicato una Instagram Stories poco prima di recarsi dallo psicologo. L’imprenditrice e influencer ha deciso di cogliere l’occasione per tornare a ribadire quanto sia importante prendersi cura della propria salute mentale. Ritiene che tutti abbiano qualcosa su cui lavorare per attuare un miglioramento.

A cura di Daniela Seclì

Non solo sponsorizzazioni legate alla sua professione di imprenditrice e video che la ritraggono con i suoi figli Leone e Vittoria, Chiara Ferragni spesso usa i suoi profili social per divulgare messaggi importanti e per abbattere tabù. Nelle scorse settimane, ha spiegato ai suoi follower di aver sofferto di ansia e attacchi di panico e che attualmente, si reca regolarmente da uno psicologo. In queste ore è tornata sull'argomento.

L'importanza di prendersi cura della salute mentale

Chiara Ferragni ha pubblicato nelle Instagram Stories un appello rivolto a tutti coloro che la seguono. L'influencer ha spiegato che quella di oggi per lei è stata una giornata particolarmente lunga. Ha aggiunto, poi, che a breve si sarebbe recata dal suo psicologo. Così, ha colto l'occasione per rimarcare quanto sia importante prendersi cura della propria salute mentale, anche perché un po' tutti hanno qualcosa su cui poter lavorare e su cui c'è un margine di miglioramento: "È stata una lunga giornata, vedrò il mio psicologo tra un'ora: ricordatevi di prendervi sempre cura della vostra salute mentale (e che tutti abbiamo qualcosa su cui lavorare)".

Chiara Ferragni dallo psicologo una volta a settimana

Nelle scorse settimane, Chiara Ferragni si è confidata con i suoi follower e ha spiegato che anche lei ha sofferto di ansia e attacchi di panico. Ritiene che rivolgersi a uno psicologo, sia stato il regalo più grande che abbia fatto a se stessa:

