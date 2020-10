Chiara Giordano ha trovato un nuovo amore, stando a quanto ha comunicato ufficialmente su Instagram. La produttrice ed ex moglie di Raoul Bova ha postato sulla propria pagina Instagram la prima foto ufficiale che la vede protagonista assieme a Andrea Evangelista, ballerino che la donna pare conosca da anni. Un'amicizia che pian piano si è trasformata in qualcosa di più. In realtà non è la prima volta che l'uomo appare sulla pagina Instagram di Chiara Giordano, in precedenza, infatti, aveva postato un'immagine ritratto che era stata scattata proprio dal compagno con cui aveva passato le vacanze in Puglia, stando ai tag.

Chi è Andrea Evangelista

"E noi…. 2" ha scritto la donna come descrizione della foto in cui la si vede dare un bacio sulla guancia del compagno. Foto di ferie, con i due presumibilmente in costume e il ballerino che ha in testa un cappellino rosa. Andrea Evangelista è un ballerino, insegnante e coreografo che lavora in Rai, ai Fatti Vostri, come si vede anche dal suo profilo Instagram in cui si vede come le interazioni con Chiara Giordano vanno avanti da tempo, con like e commenti della donna alle foto del ballerino. I due sono accomunati, quindi, dalla passione per il ballo, che il primo (che ha 32 anni) fa per mestiere, mentre Chiara Giordano l'abbiamo vista protagonista ad Amici Celebrities, dove però non ha avuto molto tempo per mostrare le sue doti, essendo uscita in fretta.

La storia con Raoul Bova

Nei commenti alla foto la donna risponde anche a chi fa ancora riferimento al suo ex e l'attuale compagna e consolando chi la prende come esempio di come rifarsi una vita (sic). Chiara Giordano è stata per anni la moglie dell'attore Raoul Bova con cui ha avuto due figli, Alessandro Leon e Francesco, nati nel 2000 e nel 2001. La donna, quindi pare aver ritrovato definitivamente l'amore, a qualche anno di distanza dall'ex marito che si è rifatto una famiglia con Rocio Muñoz Morales, da cui ha avuto altri due figli, Luna e Alma.