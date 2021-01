Per le feste natalizie e il Capodanno 2021 sono stati richiesti agli italiani dei doverosi sacrifici per arginare le occasioni di contagio. Mentre il Covid-19 continua a diffondersi, nei giorni di festa è scattata la zona rossa per l'Italia. Non sorprende, dunque, che in tanti abbiano criticato gli influencer che invece hanno trascorso queste feste all'estero. L'ultima a finire al centro delle polemiche è stata Chiara Nasti.

Il Capodanno di Chiara Nasti a Dubai

Da alcuni giorni, Chiara Nasti si trova a Dubai. Sul suo profilo Instagram sta condividendo numerosi scatti che ritraggono la sua vacanza. Nelle foto è immortalata mentre si gode una giornata di mare o il meraviglioso panorama della città. Non sono mancate le critiche da parte di chi ritiene che una influencer debba avvertire un senso di responsabilità nei confronti di chi la segue. Dunque, dovrebbe dare il buon esempio ed essere la prima a rispettare il lockdown o il coprifuoco, mostrandosi tra le mura domestiche e non in un paradiso come Dubai.

L'influencer replica alle critiche

Tra i commenti nei quali si muovevano delle critiche, anche quello di una ragazza che ha rimarcato: "Io solo una cosa voglio chiedere: ma lei, Giulia De Lellis, Taylor Mega e chi più ne ha più ne metta, sono tutte a Dubai o in montagna? E non mi venite a dire per motivi di lavoro perché sono tutte sdraiate a prendere il sole. Voglio sapere perché. Italia ridicola come sempre con queste differenze sociali". La replica di Chiara Nasti non si è fatta attendere. L'influencer ha pensato di puntare il dito contro il Governo, accusandolo di non essere stato in grado di concedere agli italiani un po' più di libertà sebbene in sicurezza: