Chiara Nasti guarita dal Covid-19, non aveva detto che era positiva: “Vi spiego perché” Chiara Nasti svela di essere guarita dal Covid-19 e racconta il motivo che l’ha spinta a nascondere la sua positività, tirando in ballo chi invece utilizza i social per raccontare le proprie battaglie.

A cura di Gaia Martino

Chiara Nasti nelle ultime ore ha comunicato ai suoi quasi 2 milioni di follower di essere finalmente guarita dal Covid-19. I seguaci avevano notato che nelle ultime settimane aggiornava le sue Instagram story da casa, ma nessuno era a conoscenza della sua positività al virus. L'influencer napoletana ha rotto il silenzio solo adesso, svelando i motivi che l'hanno spinta a nascondere la verità sulle sue condizioni di salute. Presa di mira da chi avrebbe voluto saperlo prima, ha replicato facendo riferimento a chi utilizza i social per ‘fare pietà' raccontando le proprie battaglie.

Perché non ha annunciato la sua positività al Covid

Chiara Nasti nelle ultime ore ha aggiornato le sue Instagram story per comunicare ai suoi oltre 1,9 milioni di follower che il suo tampone molecolare è risultato finalmente negativo. Diverse settimane fa ha contratto il Covid-19 e per questo motivo è stata costretta all'auto isolamento. "Sono troppo felice perché finalmente sono negativa. Ho avuto il Covid non l'ho detto per questo mi avete visto in queste settimane a casa" ha spiegato. In tanti si sono chiesti il perché di tale silenzio e, senza esitare, ha confessato le sue ragioni:

Non l'ho detto perché tra le persone che conosco alcune portano sfortuna. Sono una che sente tutte le energie, se lo dicevo qui a tutti sicuramente ci sarebbe stato qualcuno che mi avrebbe gufato addosso. Ci sono persone che vogliono il male degli altri.

Come sta adesso Chiara Nasti

Ora che è risultata negativa al tampone, Chiara Nasti ha comunicato ai suoi fan le sue ultime settimane positiva al Covid. Per fortuna è stata asintomatica. Ha raccontato di non aver avuto sintomi, ha perso il giusto e l'olfatto solo per qualche giorno. Si è detta felice di poter uscire di nuovo e di tornare alla sua vita di tutti i giorni.

"Lamentatevi quando fanno i post per quattro brufoletti"

Nell'affrontare l'argomento, Chiara Nasti ha motivato la sua mancata comunicazione con i fan tirando in ballo chi invece è solito pubblicare post strappalacrime per documentare la sua lotta contro la malattia. "Preferisco fare invidia e non pietà" ha continuato prima di lanciare una frecciata velata verso chi sui social racconta le battaglie contro l'acne: