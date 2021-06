Un’accusa pesantissima ai danni del padre di Antonella Fiordelisi arriva da parte di Francesco Chiofalo, ex fidanzato della schermitrice. Lo scontro tra i due si è acceso quando l’uomo, commentando una dichiarazione di Chiofalo che raccontava di avere risentito la ex dopo la presunta lite con Elisabetta Gregoraci, aveva tacciato Francesco di essere un bugiardo: “Sono allucinazioni. Mia figlia non lo sente da oltre quattro mesi. Ma se lui è più contento nell’immaginarsi queste cose… ben vengano”. Un commento che ha scatenato la rabbia del romano.

Le accuse di Francesco Chiofalo al padre di Antonella Fiordelisi

“Ma quel povero anziano del papà di Anto che non sa niente e parla?”, ha scritto Chiofalo sotto un post pubblicato sul profilo di Giuseppe Porro su Instagram, “Se vuole gli mando gli screen di ieri della figlia che mi scrive e io che visualizzo e neanche le rispondo. Io penso che alla sua età non gli fa bene stare sempre su Instagram ma dovrebbe pensare alle cose serie della vita, non ai gossip su insta”. E ha aggiunto:

Se la figlia lo riempie di bugie pur di farlo contento per non sentirlo lamentare, non è sicuramente colpa mia ma del rapporto che ha instaurato con la figlia negli anni. Fortuna vuole che mi sia levato di mezzo da quella famiglia, perché se parlo io il padre deve uscire di casa con un sacco della mondezza sulla faccia dalla vergogna. Ma sono un signore e sto zitto senza entrare nel merito di dire ciò che lui consiglia e induce la figlia a fare per aver successo nel mondo dello spettacolo. Comunque ho tutti gli screen di tutte le volte che mi contatta la figlia fino a ieri proprio… quindi c’è poco da parlare o ipotizzare … carta canta. Che figuraccia che fa tutte le volte.

Antonella Fiordelisi: “La mia famiglia non vuole che stia con lui”

Il rapporto tra Francesco Chiofalo e la famiglia di Antonella Fiordelisi è stato problematico anche in passato. A renderlo noto fu proprio la influencer rispondendo alla domanda di una fan: “Mi trovo a lottare con la mia famiglia che non vuole assolutamente che io stia con lui. Devo capire quello che devo fare”.