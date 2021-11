Chris Pratt elogia la moglie che gli ha dato “una figlia sana”, il web lo attacca Chris Pratt ha ringraziato sua moglie Katherine Schwarzenegger, scrittrice e primogenita dell’attore Arnold, per avergli dato una figlia sana. Sui social viene attaccato perché considerato “indelicato” nei confronti della ex moglie, che aveva dato alla luce suo figlio con un parto prematuro (sette mesi).

Chris Pratt ha ringraziato sua moglie Katherine Schwarzenegger, scrittrice e primogenita dell'attore Arnold, per avergli dato una figlia sana. E sta facendo discutere. Perché? Il caso mediatico si è sviluppato perché quando si complimenta con la moglie, molti hanno percepito volesse fare un torto alla precedente moglie, che ha dato la luce il suo primo figlio in anteprima.

Il post di Chris Pratt

Chris Pratt non è nuovo a dichiarazioni che vengono prese di mira dagli utenti sui social. Giudicato un conservatore, di posizioni cattoliche (non si comprende perché debba essere criticato solo per questo), il suo post è stato come la classica goccia che fa traboccare il vaso.

Ragazzi, seriamente. Guardate come mi guarda! Voglio dire, trovate qualcuno che vi guardi così!! Sapete? Ci siamo conosciuti in chiesa. Lei mi ha dato una vita meravigliosa, una figlia bellissima e sana, mastica così forte che a volte devo mettermi gli auricolari per attenuare il rumore, ma questo è amore! In cambio, di tanto in tanto, apro un barattolo di cetriolini. Questo è l'accordo. Il suo cuore è puro e appartiene a me. È il mio più grande tesoro alla pari della mia figurina Upper Deck Rookie di Ken Griffey Jr. Che, se mi capite, vuol dire un sacco. Tra circa 6 settimane è il suo compleanno. Dunque se non le prendo niente, le dirò di rileggere questo post. Ti amo tesoro.

Il motivo delle polemiche

Chris Pratt voleva davvero fare riferimento alla ex moglie? Dal 2009 al 2018 è stato sposato con Anna Faris, che nel 2014 ha dato alla luce Jack Pratt, primogenito dell'attore di Jurassic Park. In quel caso, il bambino è nato prematuro di sette mesi. A causa di una emorragia cerebrale, il figlio avrebbe potuto soffrire una disabilità permanente. Non è stato così. I fan, però, non hanno gradito l'atteggiamento di Chris Pratt.