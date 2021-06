Si parla tanto del fenomeno degli haters contro i personaggi famosi, ma cosa succede quando gli insulti social arrivano da persone che a loro volta sono celebrità? Negli Stati Uniti fa parlare il caso di Chrissy Teigen, celebre modella e influencer nonché moglie del cantante John Legend. Accusata di cyberbullismo a maggio da parte della modella e personalità televisiva Courtney Stodden, si era scusata per allontanarsi quindi da social. Dopo un mese di silenzio, è tornata su Instagram con un post che linka al suo blog personale, dove in una lunga lettera ha ammesso tutte le sue colpe.

Mi sono scusato pubblicamente con una persona (la Stodden, ndr), ma ce ne sono altre – e non poche – a cui devo dire che mi dispiace. Sto contattando in privato le persone che ho insultato.

Le scuse di Chrissy Teigen

"Semplicemente non ci sono scuse per i miei orribili tweet passati", ha scritto la Teigen, che ha 13,5 milioni di follower su Twitter e 35 milioni su Instagram, "Ero un troll, punto. E mi dispiace tanto. Ho usato Twitter per cercare di attirare l'attenzione e mostrare quella che all'epoca credevo fosse una battuta cruda, intelligente e innocua. Pensavo che prendere in giro le celebrità mi rendesse interessante e riconoscibile. In realtà, ero insicura, immatura e facevo parte di un mondo in cui pensavo di aver bisogno di impressionare gli altri per essere accettata". La modella ha aggiunto di non essere " più la persona che ha scritto quelle cose orribili" dopo che si è sposata, ha avuto figli e aver fatto un percorso di terapia.

Noi tutti siamo più dei nostri momenti peggiori. Non chiederò perdono, solo pazienza e tolleranza.

Cosa aveva scritto Chrissy Teigen

in foto: Courtney Stodden e Doug Hutchinson

I primi messaggi risalgono al 2011 quando Chrissy Teigen aveva 25 anni e la Stodden appena 16. Quest'ultima era diventata celebre per aver sposato appena adolescente Doug Hutchison (noto per il ruolo di Percy ne Il miglio verde e di Tooms in X-Files), che aveva 51 anni. I due hanno divorziato nel 2020. La Teigen la derise, augurandole la morte. La Stodden ha sostenuto anche di aver ricevuto dei messaggi privati offensivi rivolti a lei. Non sarebbe l'unica vittima, come la moglie di Legend ha ammesso, rimarcando nel suo messaggio il forte pentimento che oggi la fa sentire in colpa.