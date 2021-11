Cicciolina e Jeff Koons, asta segreta a Dubai dei loro scatti erotici A Dubai un gruppo ristretto di collezionisti si sta contendendo un centinaio di scatti inediti che ritraggono l’attrice hard Cicciolina e Jeff Koons, suo ex marito e autore delle opere.

A cura di Elisabetta Murina

In una suite di un albergo di lusso di Dubai, un gruppo ristretto di collezionisti sta litigando per un affare che potrebbe fruttargli decisamente una fortuna. Oggetto dell'asta sono una serie di scatti (almeno un centinaio) della nota pornostar Cicciolina e dell'artista Jeff Koons, risalenti all'epoca in cui i due erano sposati. Ad aggiudicarseli sarà il miglior offerente, cioè colui disposto a spendere anche milioni di dollari pur di avere queste bizzarre e stravaganti opere.

L'asta segreta degli scatti di Koons e Cicciolina

All'asta segreta di Dubai stanno partecipando solo un elite di collezionisti, probabilmente i più appassionati o forse i più ricchi. Questo insolito gruppo sta cercando di aggiudicarsi gli inediti scatti della serie Made in Heaven di Jess Koons, che ritraggono il noto artista insieme alla pornostar Cicciolina, all'epoca del loro matrimonio burrascoso. Le diapositive, circa un centinaio, frutteranno una fortuna nel momento in cui saranno convertite in NFT (non fungible token), un mondo che negli Emirati Arabi si sta allargando sempre di più, con eventi internazionali e sempre più settori coinvolti.

La storia delle opere all'asta

I dipinti all'asta sono i cento superstiti della collezione di Koons, Made in Haeven, di proprietà dell'attrice hard Cicciolina (nome d'arte di Illona Staller) e dell'avvocato del Diavolo (pseudonimo di Luca Di Carlo). In passato, le opere sono state più volte oggetto di furto e nel 2019 la donne chiese a Sotheby’s, la casa d'asta più famosa al mondo, un risarcimento di 21 milioni di dollari per averne utilizzate alcune senza corrisponderle i diritti per l'immagine. Gli scatti di natura hard ritraggono Cicciolina e Koons all'epoca del loro breve e burrascoso matrimonio. I due, infatti, si sposarono nel 1992 e nello stesso anno si separarono, dopo aver data alla luce un figlio, Ludwig, che fu oggetto di una vera e propria battaglia legale per l'affidamento.

Chi è Jeff Koons

Jeff Koons, oltre a essere stato per un breve periodo il marito di Cicciolina, è soprattuto un noto artista americano degli anni novanta. Il legame con la pornostar ha ispirato per certi versi la sua produzione. Sono molte, infatti, le opere di carattere hard con scene di sesso ispirate alla moglie, che spesso ritraggono anche lui, come succede nella serie Made in Heaven. Nel 1990 alcune di queste, insieme a delle sculture, vennero esposte alla Biennale di Venezia. Anche grazie a queste produzioni, Koons si è affermato come uno degli artisti più innovativi dell'epoca, unendo l'arte con la vita e raggiungendo una sorta di equilibrio personale e artistico. Una dei suoi lavori più celebri è Balloon Dog, ricreato in porcellana per una mostra nel padiglione della Francia a Expo Dubai 2021.