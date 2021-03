Claudia Andreatti, conduttrice tv ed ex Miss Italia, è diventata mamma. Lo ha annunciato lei stessa con un post Instagram: il piccolo Alessandro Andrea è nato lo scorso 1 marzo, ma la presentatrice ha atteso il giorno della Festa della donna per annunciarlo ai suoi follower. Il bambino ha preso il suo secondo nome dal papà, Andrea Tognola.

Il Dono più Prezioso che la Vita e il mio Compagno potessero regalarmi per celebrare il Vero significato di questa Giornata della Donna: 7 magici e meravigliosi giorni di Te Alessandro Andrea e della Famiglia che abbiamo tanto desiderato e realizzato!

Grazie Amore mio Andrea

Chi è Andrea Tognola, l'amore e la gravidanza

La Andreatti aveva comunicato ai fan di essere incinta soltanto lo scorso gennaio, dopo diversi mesi di silenzio social. Aveva parlato della sua prima gravidanza come di "un’avventura straordinaria, indescrivibile… goduta in totale Riservatezza, Rispetto, Passione e Amore per questo pancino che giorno dopo giorno cresceva diventando sempre più Forte, sempre più parte di Me e delle Nostre Vite". La conduttrice convive a Lugano con Andrea Tognola, imprenditore svizzero attivo nel settore immobiliare. Curiosità: lui è il fratello di Luca Tognola, ex fidanzato di Roberta Morise.

La carriera di Claudia Andreatti

Trentina di Pergine Valsugana, classe 1987, Claudia Andreatti ha vinto il concorso di Miss Italia nel 2006. Il prestigioso titolo le ha aperto le porte della televisione. Dal 2007 al 2016, è stata l'ultima "signorina buonasera" di Rai 1. Quindi, ha lavorato come inviata a X Factor, Unomattina estate, Telethon, Effetto Estate e, più di recente, a Mezzogiorno in famiglia. Ha condotto Aspettando Miss Italia, Uno mattina estate weekend, Capodanno italiano, L'Italia che non sai, il Premio Louis Braille. Nel 2012 è stata concorrente di Ballando con le stelle 8 ed è stata portavoce per l'Italia dell'Eurovision Song Contest nel 2016.