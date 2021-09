Claudia Gerini a 50 anni vuole altri figli: “Ci sto pensando, magari un bimbo in affido” Claudia Gerini racconta la maternità, lei che ha due figlie di 17 e 12 anni: “Un genitore non è mai pronto alle crisi dell’adolescenza”. E poi rivela: “Vorrei altri tre figli di quattro o otto anni. Solo che ho quasi 50 anni, non ho un marito: mi sono posta il problema, ho pensato che piacerebbe prendere un bimbo in affido”.

Claudia Gerini, in occasione dell'uscita al cinema del film "La giostra" di Giorgia Cecere, si è raccontata al settimanale F in edicola da mercoledì 29 settembre. Una intervista a tutto tondo dove l'attrice rivela la volontà di essere di nuovo madre, lei che ha già due figli: Rosa, 17 anni, nata dal rapporto con l'ex marito Alessandro Enginoli, e di Linda, 12, nata dall'unione con Federico Zampaglione, il leader dei Tiromancino. "Vorrei altri figli" ha rivelato l'attrice "solo che ho quasi 50 anni e mi sono posta il problema. Vorrei prendere un bimbo in affido".

Le parole di Claudia Gerini

Claudia Gerini ha spiegato che adesso è il momento delle "crisi dell'adolescenza" per le sue due figlie. E rivela che "nessun genitore è preparato".

Nessuna madre è pronta alle crisi dell’adolescenza. Le ragazze sono più sofisticate, piene di sfumature e l’adolescenza è il momento in cui devi capire chi sei. Linda è molto matura, si sta trasformando in donnina (…). Devi abituarti ai silenzi, alle mezze risposte. Ormai, entrambe le ragazze vogliono stare più nel mondo della loro cameretta. Prima, volevano stare sempre attaccate a me e ora stanno più per conto loro, come è giusto. Io, poi, sono una “mamma figliona”, l’equivalente dei figli mammoni: starei sempre appiccicata fisicamente alle mie figlie.

Un figlio in affido

L'attrice sta dunque pensando a un altro figlio, ma il problema è che ha 50 anni. La soluzione è un bimbo in affido, anche in relazione al fatto che Claudia Gerini vorrebbe "tre figli di quattro o otto anni".