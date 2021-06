Per il mondo del calcio lei è Lady Marchisio, Roberta Sinopoli, imprenditrice e moglie dell'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Claudio Marchisio. La coppia ha festeggiato di recente, a ridosso del debutto degli Azzurri agli Europei, i primi 13 anni di matrimonio, celebrato l'8 giugno 2008. La loro è una splendida famiglia unita, della quale fanno parte i due figli, Leonardo e Davide Marchisio, rispettivamente di 11 e 9 anni. "Non so come fai a sopportarci", scrive ironicamente su Instagram il calciatore, che sul suo profilo non dimentica mai di pubblicare scatti d'amore con la moglie insieme a tenere dediche e dimostrazioni pubbliche.

Chi è Roberta Sinopoli, ex tennista e moglie di Marchisio

Nata nel 1985 a Torino, Roberta Sinopoli è sempre stata un'appassionata di tennis e le sue abilità sul campo l'hanno portata a giocare nella squadra nazionale della categoria Under 16. Una passione che col tempo è stata arginata a livello amatoriale, per dedicarsi ad altre attività, nonostante la propensione allo sport sia rimasta viva, tanto che anche sui social Roberta non manca di pubblicare le sue sessioni di allenamento. Oggi ha investito nel settore della moda e al tempo stesso della ristorazione: è la fondatrice di Dépendance, atelier di abbigliamento, ed è titolare di un ristorante specializzato in sushi e cucina giapponese a Roma.

La storia d'amore tra Claudio Marchisio e Roberta Sinopoli

Claudio Marchisio e Roberta Sinopoli si sono sposati nel giugno 2008 e, appena un anno dopo, è arrivato il primo figlio Davide. Nel 2012 invece è nato Leonardo, completando una famiglia quasi del tutto al maschile. La storia d'amore tra Lady Marchisio e il calciatore non si è mai arrestata, nonostante la sua carriera abbia imposto bruschi cambi di rotta anche in ambito familiare: Roberta e i figli infatti hanno seguito Marchisio in Russia durante il suo ultimo anno allo Zenit, prima che il giocatore decidesse di tornare a vivere definitivamente a Torino. Roberta è molto legata a Marchisio e viceversa, come testimonia il tatuaggio che l'ex sportiva ha deciso di incidere sulla pelle con la data di nascita del calciatore, già pochi mesi dopo l'inizio della loro storia.