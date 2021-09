Clementino innamorato di Martina Difonte: “È la mia vita”, chi è la fidanzata del cantante Clementino ha ritrovato l’amore. Il cantante è fidanzato con Martina Difonte. Della loro relazione si parla già da mesi, ma in queste ore l’argomento è tornato al centro del gossip a seguito della pubblicazione sui social di alcuni scatti romantici. Nelle foto la Iena innamorata e la cantante e attrice si scambiano abbracci e teneri baci.

Clementino ha trovato l'amore. Il cantante, con una foto pubblicata sui social, ha ufficializzato una relazione di cui si parla già da almeno tre mesi. L'artista è fidanzato con la cantante e attrice Martina Difonte. Su Instagram la definisce "La mia vita", mentre la bacia teneramente. Ma conosciamola meglio. Ecco chi è Martina Difonte.

Clementino è fidanzato con Martina Difonte

In queste ore, Clementino ha pubblicato una foto che lo ritrae a un matrimonio. Con lui, la fidanzata Martina. I due si scambiano un romantico bacio, mentre il cantante tiene stretta la sua fidanzata in un abbraccio. Anche Difonte ha pubblicato una serie di foto con il fidanzato, mentre sorridono e poi si baciano. Gli scatti sono stati accolti da una valanga di like e commenti di congratulazioni per la Iena innamorata e l'attrice.

Chi è Martina Difonte

Martina Difonte è una cantante e attrice pugliese. La sua passione per il canto ha avuto inizio a 7 anni, quando prestava la voce al coro della parrocchia. Negli anni ha studiato anche danza classica e si è cimentata con il tango, il flamenco, l'hip-hop e la danza contemporanea. Dopo avere conseguito il Diploma di ragioneria e perito commerciale e informatico, ha conseguito la laurea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia-Arti e scienze dello spettacolo. Ha lavorato molto a teatro, in spettacoli come "Donne", "Multitud", "Il berretto a sonagli" e "Fiori d'arancio". Al cinema, invece, ha recitato di recente nel film “La Grande Guerra del Salento” di Marco Pollini, ma anche ne “Le Isole Dalle Acque Verdi” di Gigi Giuffrida; “Tommaso” di Abel Ferrara; “D’improvviso” di Marco Frosini; “Via le Mani Dagli Occhi” di Francesco Gitto e “Ad un Passo Dalla Vita” di Gerardo Gallo. Nel suo curriculum anche la partecipazione ad alcuni spot pubblicitari e alla serie web “L’amore” di Andrea De Rosa e Giuliano Chiarello.