ClioMakeup in lacrime per Oscar: “Il mio gatto ha un tumore incurabile” Clio Zammatteo, meglio conosciuta come Clio MakeUp, ha annunciato tra le lacrime di aver scoperto che uno dei suoi amati gatti, Oscar, è affetto da un tumore incurabile. “Gli abbiamo regalato qualche altro giorno di vita” dice l’influencer parlando della visita nella notte al veterinario e commuovendosi all’idea di doverlo salutare per sempre.

A cura di Ilaria Costabile

Giorni davvero difficili per Clio Zammatteo, l'influencer e makeup artist, che su Instagram ha condiviso con i suoi fan un momento davvero duro. Uno dei suoi quattro gatti, Oscar, è malato ed è proprio lei tra le lacrime a comunicarlo alla sua community: " Voglio dirvi che Oscar, il nostro gatto è malato, un tumore incurabile. Lo abbiamo salvato nel 2010 a New York e da allora è stato sempre con noi, mi sento una m**rda per non essermi accorta prima. Stava perdendo peso e allora abbiamo deciso di farlo visitare".

Una malattia incurabile

L'influencer spiega che nonostante lo abbia portato dal veterinario, cercando di intervenire come possibile, non c'è stato nulla da fare e racconta ai suoi follower che si tratta di un periodo particolarmente pieno di pensieri e di paure, dovute al fatto che anche un altro dei suoi animali non stia particolarmente bene:

Non voglio entrare troppo nei dettagli, so che ha un tumore, ieri lo abbiamo portato dal veterinario e ci ha detto che se non lo avessimo portato sarebbe morto durante la notte, gli abbiamo regalato qualche giorno in più, andrà Claudio, io non ho la forza di fare queste cose purtroppo, portiamo anche la Bibi perché anche lei peserà un chilo e mezzo. È un po' dura anche per quello perché son tutti e due che non stanno bene, devo cercare di riprendermi un attimo e farmi forza.

Il supporto dei social

Il dolore, però, non è qualcosa che si può nascondere, soprattutto quando si è vicini a perdere un membro importante della propria famiglia, come per l'appunto lo è un animale domestico. Una sofferenza che fa scendere copiose le lacrime sul volto di Clio che, però, ringrazia tutti per averla sostenuta in questi giorni: