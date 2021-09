Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto genitori, rivelato il sesso del bambino Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro saranno presto genitori. Entrata nel quinto mese di gravidanza, all’inizio del 2022 la showgirl dovrebbe partorire il primo figlio concepito con il compagno conosciuto al Grande Fratello Vip. Rivelato adesso il sesso: è un maschio ed entrambi sono al settimo cielo.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro saranno presto genitori. Entrata nel quinto mese di gravidanza, all'inizio del 2022 la showgirl dovrebbe partorire il primo figlio concepito con il compagno conosciuto al Grande Fratello Vip. Rivelato adesso il sesso: è un maschio ed entrambi sono al settimo cielo. "It’s a boy!! Miiii masculo è!! Bebè mamma e papà non potrebbero essere più felici e il nostro mondo si tinge magicamente di azzurro" ha scritto la Incorvaia su Instagram.

La foto delle nonne: boom di like

La foto che ha fatto il pieno di like nelle ultime condivisioni è stata quella con le nonne del piccolo Ciavarro in arrivo: Eleonora Giorgi e Corinna Recca, rispettive mamme di Paolo e Clizia, hanno avvolto in un abbraccio la futura mamma sorridente. Il messaggio di accompagnamento all'immagine è stato come sempre un'esplosione di gioia: "E poi arrivano le nonne nonna Cocó e nonna Ele. Sei molto fortunato/a ne vedrai delle belle".

Il nonno Massimo Ciavarro più defilato

Più assente ma non meno partecipe il nonno Massimo Ciavarro, che a quanto pare latita perché più riservato e schivo, da sempre geloso della privacy sua e della famiglia. Eleonora Giorgi infatti ha commentato così l'apparente distanza che al momento non le consente di condividere questi primi momenti di euforia:

Dopo aver avuto questa splendida notizia, non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni. Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo.

D'altronde, anche al Grande Fratello Vip, emersero due figure genitoriali nettamente distinte: solare e iper presente Eleonora, laconico e più defilato l'ex compagno Ciavarro. Insieme un mix esplosivo negli anni 90, che con il tempo hanno preso strade diverse, non solo dal punto di vista professionale.