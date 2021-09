Clotilde Courau sulle voci di crisi con Emanuele Filiberto: “La vita non è una favola, ma una lotta” Clotilde Courau ha replicato alle indiscrezioni secondo le quali il suo matrimonio con Emanuele Filiberto di Savoia sarebbe in crisi. L’attrice, sulle pagine del settimanale Oggi, ha chiarito che il loro amore è solido e durerà per sempre. Tuttavia, è consapevole che la vita non sia una favola ma una lotta, dunque gli alti e bassi sono inevitabili.

A cura di Daniela Seclì

Clotilde Courau si è espressa circa la presunta crisi con Emanuele Filiberto di Savoia. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, l'attrice ha chiarito l'attuale situazione sentimentale con il marito e padre delle sue figlie Vittoria e Luisa. La cinquantaduenne ha smentito le voci di una rottura imminente e ha aggiunto di essere certa che il loro amore durerà per sempre: “Io ed Emanuele Filiberto continuiamo ad amarci. E sarà per la vita”.

Clotilde Courau smentisce la crisi con Emanuele Filiberto

Clotilde Courau ha ammesso che lei e suo marito sono estremamente diversi. Tuttavia, sono sempre presenti l'uno per l'altra e determinati nel comune intento di donare alle loro figlie il miglior futuro possibile. Courau si è detta consapevole che la vita non sia una favola ma una lotta, dunque gli alti e bassi sono inevitabili e vanno affrontati con il dialogo:

"Con Emanuele siamo diversi profondamente, ma allo stesso tempo siamo sinceramente uniti. Abbiamo due figlie stupende e siamo una famiglia. Aiutarle a costruire un futuro è importantissimo per noi due. La vita non è una favola, ma una lotta. E chi come noi vive nella realtà lo sa molto bene… L’amore in fondo è un continuo costruire attraverso il dialogo aperto, l’empatia, il dedicarsi reciprocamente, anche attraverso le differenze… Amo profondamente Emanuele e questo sarà per la vita!".

Clotilde Courau ed Emanuele Filiberto hanno due figlie

Clotilde Courau ed Emanuele Filiberto di Savoia sono diventati marito e moglie il 25 settembre 2003. La cerimonia nuziale si è tenuta presso la basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Pochi mesi dopo il matrimonio, la coppia ha avuto la prima figlia. Vittoria, infatti, è nata a Ginevra il 28 dicembre 2003. Tre anni più tardi, il 16 agosto 2006, invece è nata la secondogenita Luisa.