Boom di like per Barbara D’Urso che posta su Instagram una foto delle sue vacanze estive. La conduttrice non ha svelato la meta del suo viaggio, come sempre accade in estate. Si trova da qualche parte in Italia ma ha preferito non rendere noto il luogo scelto per le vacanze, probabilmente allo scopo di evitare incontri ravvicinati con i paparazzi. È lei stessa a scandire il ritmo della condivisione, pubblicando a cadenza quotidiana foto su Instagram che raccontano i suoi spostamenti e le giornate di relax che la D’Urso è riuscita a concedersi dopo un anno di duro lavoro. Non ha chiarito nemmeno l’eventuale presenza di accompagnatori: del privato Barbara continua a essere molto gelosa.

L’aperitivo al mare di Barbara d’Urso

Mentre Canale5 sta cominciando a trasmettere i primi spot dei programmi di Barbara, previsti per il prossimo mese di settembre, la conduttrice inaugura le sue vacanze estive. Pare sia partita proprio negli ultimi giorni, in attesa di rientrare a Milano per le prove dei suoi programmi. L’altra foto delle vacanze condivisa è quella di un aperitivo in spiaggia con Barbara che, vestita con un abito bianco, ha brindato al tramonto. Altra pioggia di like per lei e decine di commenti, molti ricevuti dal pubblico femminile che ha positivamente commentato la sua forma fisica, non scontata considerata l’età della conduttrice.

Tornerà con Live – Non è la D’Urso, Domenica Live e Pomeriggio5

Tra poco più di un mese, Barbara tornerà in tv con tre dei suoi quattro programmi. Per gli inizi di settembre è prevista la ripartenza di Live – Non è la D’Urso in prima serata, di Pomeriggio5 che occupa la fascia pomeridiana di Canale5 3 Domenica Live nella collocazione scelta lo scorso anno, a partire dalle 17.20 circa. Non ci sono novità ufficiali, invece, in merito alla prossima edizione del Grande Fratello Nip. Il reality dovrebbe tornare regolamenta in tv ma ancora non sono state comunicate date ufficiali.