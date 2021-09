Come è nato l’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: Maria De Filippi ha fatto da Cupido Tommaso Zorzi ha svelato come è nato l’amore con Tommaso Stanzani. Il vincitore del Grande Fratello Vip ha partecipato al GFVip Party e ha raccontato come è scoccata la scintilla con il ballerino. A fare da Cupido è stata Maria De Filippi. Il primo passo, invece, è spettato allo stesso Tommaso Zorzi.

A cura di Daniela Seclì

Tommaso Zorzi ha presenziato alla puntata del GF Vip Party andata in onda in streaming su Mediaset Infinity, lunedì 20 settembre. Nel corso dell'intervista rilasciata a Giulia Salemi e alla sorella Gaia Zorzi, ha svelato come è nato l'amore con il suo attuale fidanzato Tommaso Stanzani. L'influencer ha dichiarato che dietro c'è lo zampino di Maria De Filippi.

Tommaso Zorzi è fidanzato con il ballerino Stanzani

Tommaso Zorzi è fidanzato con Tommaso Stanzani. Il vincitore del Grande Fratello Vip e il ballerino che si è fatto conoscere partecipando ad Amici, sono usciti allo scoperto ormai da tempo. La coppia è amatissima e sostenuta con grande affetto sui social. Ma come è nata questa relazione? Tommaso Zorzi ha spiegato: "Quando lui ha iniziato a fare Amici, io ero dentro la casa. Non potendo vedere Amici, non potevo sapere chi fosse. Quando sono uscito dal Grande Fratello sono andato alla corte di Maria De Filippi". Quindi ha spiegato che è stata la conduttrice a fargli notare il ballerino.

Maria De Filippi ha fatto conoscere Zorzi e Stanzani

Tommaso Zorzi ha svelato a Giulia Salemi e Gaia Zorzi che è stata Maria De Filippi a fargli notare Tommaso Stanzani, confermando l'indiscrezione circolata mesi fa. A fare il primo passo è stato Zorzi, che ha contattato il ballerino. Poi hanno concordato un appuntamento e da lì non si sono più lasciati. Ecco cosa ha raccontato l'influencer:

Leggi anche Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani passano alle presentazioni in famiglia