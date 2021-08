Come sta Davide Donadei: “Ho avuto frequenti attacchi di panico, avevo paura di stare tra la gente” L’ex tronista ha pubblicato un lungo intervento sul suo profilo Instagram, raccontando nei dettagli quanto è successo nelle ultime settimane. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne ha deciso di tornare in Puglia pensando che potesse aiutarlo a diminuire lo stress: “Certi giorni non riuscivo nemmeno a guardarmi allo specchio, non andavo nemmeno al mare”, spiega. “Ho rifiutato tante proposte perché non mi sentivo bene con me stesso, mi sono chiuso nel mio ristorante”.

A cura di Giulia Turco

Davide Donadei è tornato su Instagram da pochi giorni, dopo una lunga assenza che aveva fatto preoccupare i fan. Nessun finto gossip, come i più scettici avevano ipotizzato. Purtroppo il motivo risiede in un problema di salute che ha coinvolto l'ex tronista di Uomini e Donne dal quale sta cercando di riprendersi. Per fortuna al suo fianco c'è la sua fidanzata Chiara Rabbi, scelta al programma, che non lo ha abbandonato nemmeno nei momenti più difficili di questa estate tormentata. Entrambi, che vivono in Puglia e lavorano insieme nel ristorante di Davide, si augurano un inverno più sereno e una casa tutta per loro.

Davide Donadei: "Mi hanno diagnosticato un pre diabate"

L'ex tronista ha pubblicato un lungo intervento sul suo profilo Instagram, raccontando nei dettagli quanto è successo nelle ultime settimane. Il suo problema di salute in realtà, risale al 2016, nonostante non ne avesse mai parlato pubblicamente. Davide avvertiva sintomi come la perdita di capelli, afte e vari sfoghi cutanei, così si è sottoposto a diverse visite dermatologiche che però non hanno dato esiti specifici. Dopo l'esperienza a Uomini e Donne ha deciso di tornare in Puglia, dove gestisce un ristorante, pensando che fare ritorno nella sua terra potesse aiutarlo a diminuire lo stress: "Certi giorni non riuscivo nemmeno a guardarmi allo specchio, non andavo nemmeno al mare", spiega. "Ho rifiutato tante proposte perché non mi sentivo bene con me stesso, mi sono chiuso nel mio ristorante". Poi finalmente una diagnosi:

Ho scoperto di avere l'insulina basale alta, avevo i sintomi di un pre diabete. Sono stati frequenti gli attacchi di panico, avevo paura di stare in mezzo alla gente. Prendo mille farmaci al giorno.

Il suo futuro con Chiara Rabbi lontano dalla tv

Sembra ormai chiaro che Davide Donadei non abbia nessuna intenzione di proseguire, almeno per il momento, la sua carriera nel mondo della tv. "Le occasioni per fortuna ci sono state", ha spiegato, "mi arrivavano bellissime proposte di shooting e serate", eppure non si è sentito di accettare e ha preferito pensare alla sua salute e alla sua vita futura al fianco di Chiara con la quale l'amore procede a gonfie vele. "Ora arriverà l'inverno e con Chiara prenderemo casa: c'è chi lo passerà al caldo negli studi di Cinecittà, io lo passerò lavorando e spero di stare meglio", ha spiegato su Instagram.