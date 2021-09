Coppia di Uomini e donne torna insieme dopo il divorzio: si sono ritrovati grazie ai loro cani Si erano conosciuti a Uomini e Donne e si erano sposati nel 2012. Nel 2015, però, era arrivata una crisi irreversibile, con il conseguente divorzio nel 2018. Ora Antonella Bravi e Tony De Leonardis hanno deciso di riprovarci, dopo essersi rivisti per puro caso: tutto merito delle loro cagnoline.

A cura di Valeria Morini

Arriva una notizia molto romantica che farà felici di fan di Uomini e Donne di vecchia data. Sono tornati insieme o, meglio, c'è stato un riavvicinamento, tra Antonella Bravi e Tony De Leonardis, coppia nata al Trono Over nell'ormai lontano 2011. Si erano sposati nel 2012 pder poi separarsi. Il bello è che il ritorno di fiamma è avvenuto per merito dei loro cani.

Il matrimonio dopo Uomini e Donne, poi il divorzio tra Antonella Bravi e Tony De Leonardis

Antonella e Tony avevano celebrato le nozze il 14 luglio 2012. Tre anni dopo, però, era iniziata la crisi: una "burrasca" che "è stata dolorosa e tortuosa", come aveva dichiarato lei su Uomini e Donne Magazine nel 2018. Quell'anno, infatti, i due avevano firmato le carte per il divorzio. A distanza di tre anni, tuttavia, è accaduto l'inatteso: la Bravi e De Leonardis si sono incontrati per caso in un centro commerciale. Forse non si sarebbero neppure visti, se la cagnetta che dopo la rottura era rimasta con Antonella non si fosse messa ad abbaiare dopo aver visto le sue figlie, le cagnoline che si era tenuto Tony. Grazie all'amore canino, i loro padroni si sono ritrovati. “Ho sentito il classico tuffo al cuore nel vedermela lì davanti in carne e ossa, dopo anni in cui ho sognato e temuto quell’incontro”, ha svelato lui alla rivista Grand Hotel.

Antonella Bravi e Tony De Leonardis ci stanno riprovando

Dopo aver firmato il divorzio, Antonella Bravi e Tony De Leonardis avevano troncato ogni contatto. Pare che la forte carica passionale che aveva animato i loro primi tempi insieme si fosse spenta e avesse lasciato il posto alla delusione reciproca. E invece, qualcosa è scattato nel momento in cui si sono ritrovati. Per il momento i due si stanno sentendo, ma vogliono andarci piano e al momento non hanno intenzione di risposarsi: