Briga e la compagna Arianna Montefiori procedono spediti verso il matrimonio. In occasione del 26esimo compleanno di lei, il cantante uscito dalla scuderia di Amici ha deciso di regalare alla fidanzata un anello. Il filmato mostra Briga consegnare alla compagna, durante il momento della torta, una scatolina il cui contenuto non è visibile. Che si tratti di un anello lo suggerisce l’espressione sorpresa di lei che, poco dopo avere ricevuto il dono, si riprendere dallo stupore e chiede: “Cos’è?”. Il filmato è stato volutamente caricato senza audio, per cui la risposta del cantante non è comprensibile. È un secondo video, questa volta caricato sul profilo di lei, a chiarire che si tratta proprio di un anello. Tra i commenti, inoltre, Arianna specifica che si tratta di un “anello di fidanzamento”. Briga, quindi, avrebbe chiesto alla fidanzata di sposarlo.

Briga e Arianna Montefiori insieme da circa un anno

Briga e l’attrice Arianna Montefiori stanno insieme da circa un anno. La relazione è stata ufficializzata a novembre con uno scatto condiviso dal cantante sul suo profilo Instagram. “Di tutto ciò che questa vita mi abbia regalato, niente è come te. E di tutte quante le storie che mi han raccontato, credo solo a te….Credo solo a te” recitava la didascalia scelta per quella prima foto, uno stralcio della canzone “Stringiti a me”, dedicata da Briga all’attrice de L’Isola di Pietro. Meno di un anno dopo quel momento arriva l’anello, il “fidanzamento ufficiale” che farà da preludio alla proposta di matrimonio.

Chi è Arianna Montefiori

Nata nel 1994 a Roma, Arianna è un’attrice e ballerina. Dopo il diploma in danza moderna e contemporanea, ha cominciato a studiare recitazione a partire dal 2016. Il primo ruolo importante lo ottiene l’anno dopo con il personaggio di Valentina Valpreda nella serie Che Dio ci aiuti 4. Nel 2019 prende parte alle riprese de L’Isola di Pietro, al fianco di Gianni Morandi. Poi altre fiction, tanto teatro e la relazione con Briga che ha accresciuto la sua popolarità.