Crisi Icardi Wanda Nara, lui avrebbe perso la testa per Eugenia Suarez detta “La China” Eugenia “La China” Suarez è la donna per cui avrebbe perso la testa Mauro Icardi e denunciata da Wanda Nara in una storia su Instagram che ha creato un vero e proprio terremoto mediatico: “Ti sei caricato un’altra famiglia per una cagna”. Lei è di sangue giapponese ed è una delle attrici più amate in Argentina. Wanda Nara ha smesso di seguire il marito.

Mauro Icardi avrebbe perso la testa per lei: Eugenia "La China" Suarez. Sarebbe lei la "zorra" denunciata da Wanda Nara via social: attrice, cantante, fotomodella di Buenos Aires nata nel 1992. Il suo account su Instagram è sangrejaponesa, ovvero "sangue giapponese" perché sua nonna materna, Marta Mitsumori, ha origini nipponiche. Il profilo Instagram già scoppia: 5.1 milioni di follower. Dopo questa soffiata gossip, però, è destinato certamente a salire.

Chi è Eugenia Suarez

Eugenia Suarez è stata un talento precoce dell'Argentina. Aveva 11 anni quando ha debuttato nella serie tv "Rincon de luz" e ha esordito nel 2015 con l'adattamento cinematografico di "Abzurdah", libro della scrittrice Cielo Latini. Ora, però, il nome de "La China" sta conquistando il mondo grazie a questa notizia di gossip. Eugenia Suarez ha un fratello maggiore e ha avuto già tre figli: Rufina, nata dal rapporto con l'attore Nicolas Cabre, nel 2013; Magnolia, nel 2018, e Amancio, nel 2020, nati dalla relazione con l’attore cileno Benjamín Vicuña. I due si sono separati lo scorso luglio. Un'altra famiglia numerosa – quella menzionata dall'arringa social di Wanda Nara: "Otra familia mas que te cargaste por zorra".

Wanda Nara ha smesso di seguire Mauro Icardi

Tra i mille profili seguiti da Wanda Nara c'è persino il barbiere di Mauro Icardi, ma non c'è più il calciatore argentino in forza al Paris St Germain. Un segnale abbastanza chiaro da parte di una donna che in questo momento sembra essere la più arrabbiata del mondo: "Ti sei caricato un'altra famiglia per una cagna", ha scritto sui suoi social ieri sera. Anche le foto con lui sono sparite dal suo profilo. Wanda Nara, al momento, vive a Parigi proprio con il calciatore e i suoi cinque figli, i tre maschi avuti da Maxi Lopez e le due bimbe nate proprio dal matrimonio con Maurito.