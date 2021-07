Cristiano Ronaldo presto zio, la sorella di Georgina Rodriguez aspetta il suo primo figlio Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez saranno presto zii. La sorella della modella spagnola, Ivana, è in attesa del suo primo figlio insieme al suo compagno, lo scultore Carlos Garcìa, uno degli amici più stretti del calciatore. La coppia ha annunciato la gravidanza con un romantico post su Instagram.

A cura di Ilaria Costabile

Ben presto Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez diventeranno zii. La sorella della modella spagnola, Ivana, è in dolce attesa del suo primo figlio dall'artista Carlos Garcìa, uno degli amici più stretti del calciatore, nonché noto per essere lo scultore del campione. La notizia è stata resa nota dalla coppia su Instagram con uno scatto in cui si vede la giovane mostrare le rotondità della gravidanza.

L'annuncio su Instagram

Uno scatto sulla spiaggia che serve da sfondo per la scritta che si scorge già dalla prima foto, ovvero "baby is coming", cioè bambino in arrivo, a sottolineare il fatto che la gravidanza sta procedendo a gonfie vele e che quindi, molto presto, i due diventeranno genitori. "Il miracolo della vita, ti stiamo aspettando piccolo" scrive Ivana Rodriguez sul suo profilo Instagram, seguito da 380mila followers. Non è da meno l'artista che, invece, aggiunge "Grazie amore mio per darmi la cosa più bella e meravigliosa della vita, una nuova vita. Ti amo". Al momento non sono comparsi commenti da parte di Georgina Rodriguez o di Cristiano Ronaldo per festeggiare il lieto evento di cui, però, sicuramente erano a conoscenza, essendo molto legati ai due futuri genitori.

Cristiano Ronaldo e Carlos Garcìa

L'amore nato grazie a Cristiano Ronaldo

Proprio grazie a Cristiano Ronaldo, infatti, Ivana e Carlos Garcìa si sono conosciuti e immediatamente innamorati. I due, infatti, hanno iniziato la loro storia d'amore nel 2019 e c'era chi parlava anche di nozze in arrivo. A quanto pare, però, prima delle nozze dovranno festeggiare l'arrivo di un bebè che, quindi, andrà ad allargare la famiglia dei Rodriguez. Dopo i piccoli avuti da Georgina adesso anche Ivana passa dall'essere zia al diventare mamma, cedendo il posto a sua sorella che, quindi, per la prima volta di troverà a dover coccolare il suo primo nipotino.