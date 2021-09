Cristina Marino infastidita dai fan: “Che vi interessa sapere che faccia ha mia figlia?”

Cristina Marino è tornata a parlare su Instagram di un argomento che le sta particolarmente a cuore da quando è diventata mamma, ovvero la decisione di non mostrare il volto di sua figlia Nina Speranza sui social. La modella è tornata sulla questione dopo le richieste di alcuni fan, ragion per cui ha voluto chiarire i motivi della sua scelta.

Pochi mesi dopo la nascita della bambina, sia Cristina Marino che Luca Argentero avevano espresso la volontà di non sovraesporre la piccola sui social e avevano chiesto che anche i fotografi facessero altrettanto, non sono mancate, infatti, delle rimostranze da parte dei genitori che hanno visto non rispettata questa loro richiesta. Sull'argomento, quindi, è tornata nuovamente la 30enne che ha ribadito le sue scelte in merito alla decisione di pubblicare o meno il volto di sua figlia:

Questa roba del tormento che io non la posto, ma a voi che ve frega? Che cosa vi interessa vedere che faccia ha mia figlia, ma soprattutto se io non ho voglia di postare la faccia, ma di postare i piedi, sono sua madre potrò fare come mi pare. Non capisco ogni mi sembra un dover giudicare per forza quello che si fa con i bambini, e se li posti e perché li posti e se non li posti perché non li posti, ma io credo che ognuno debba fare il cavolo che gli pare no? […] Uno su Instagram ragazzi, rasserenatevi, pubblica quello che gli va di pubblicare non illudetevi che sia Truman Show, anche quando lo sembra non lo è. Credo che ogni madre ha il diritto di postare quello che gli va, io personalmente non ho voglia che Nina diventi argomento di bar, preferisco tutelarla, così è…fatevene una ragione.