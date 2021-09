Damiano Carrara, il pasticciere dei vip sbarca in Italia con la fidanzata Chiara Maggenti Damiano Carrara, il pasticciere più famoso della televisione, italiano naturalizzato statunitense, che ha avuto successo con show come “Bake Off Italia – Dolci in forno”, aprirà la sua prima pasticceria “polisensoriale” in Italia, a Lucca. Con lui anche la fidanzata Chiara Maggenti, partner anche in affari.

È venuto il momento di arrivare in Italia e per lui è un sogno che si avvera. Parliamo di Damiano Carrara, il pasticciere più famoso della televisione, italiano naturalizzato statunitense, che ha avuto successo con show come “Bake Off Italia – Dolci in forno”, “Cake Star”, “Fuori Menù” e “Tarabaralla – finché c’è dolce c’è speranza”. Oggi l'annuncio: dal 2 ottobre aprirà la sua prima pasticceria in Italia. Sarà l'Atelier Damiano Carrara di Lucca. "Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me", ha dichiarato il pasticciere, "dopo tanti anni all’estero, spinto dalla voglia di credere in questa nuova avventura, portata avanti con coraggio e perseveranza in uno dei momenti più difficili della storia moderna. Ho scelto la mia Lucca per respirare l’aria della mia Toscana, delle mie origini, per dare una nuova veste anche a luoghi meno conosciuti della mia città".

Il primo Atelier "polisensoriale"

Damiano Carrara porterà l'esperienza "polisensoriale" nel mondo della pasticceria: "Un percorso che stimola i 5 sensi". Un percorso tutto nuovo per guardare alla pasticceria con occhi nuovi: "Voglio regalare piacevoli scoperte. Proprio nell’ottica di proporre un ideale di pasticceria aperto a tutti, ho messo a punto ricette naturalmente prive di glutine perché fatte con farine di riso, amido di riso o di mais. Alcune sono persino senza lattosio. L’obiettivo è quello di ampliare la gamma perché sono dell’idea che nessuno, intolleranti in primis, debba privarsi del dolce".

Chi è Chiara Maggenti, la fidanzata di Damiano Carrara

Chiara Maggenti è la fidanzata del pastry chef Damiano Carrara. La cosa interessante è che i due non sono solo compagni di vita, ma anche partner d'affari. Infatti, Chiara ha un ruolo di primo piano nelle attività imprenditoriali del suo compagno. E la General Manager di tutta la struttura, l'Atelier Damiano Carrara.