Damiano Carrara, lo chef pasticciere lucchese popolarissimo grazie a Bake Off, si sposa. L'annuncio su Instagram con una foto accanto alla sua futura sposa Chiara e al loro cagnolino: "Ha detto sì!" scrive Damiano Carrara che incassa gli auguri di tutti i suoi follower e anche un commento salace da una fan: "Ma quale pazza ti avrebbe detto di no?".

L'annuncio di Damiano Carrara

Noto per essere estremamente riservato, Damiano Carrara si sbottona per la prima volta sulla sua vita privata annunciando che la proposta di matrimonio alla sua Chiara è stata accettata. Fervono i preparativi, molto presto saranno fiori d'arancio per i due.

Ha detto si! Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala. Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv. Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli…in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare.

Chi è Damiano Carrara

Damiano Carrara nasce a Lucca, in Toscana, il 22 settembre 1985 da padre muratore e madre impiegata presso una società di servizi postali e finanziari. Cerca fortuna in America e la trova aprendo due pasticcerie in California: "Carrara Pastries" insieme a suo fratello Massimiliano, anch'egli pasticciere. Nel 2015 partecipa a un talent show in onda sul canale statunitense Food Network, arriva secondo diventando in seguito giudice dei format Halloween Baking Championship e Spring Baking Championship. Nel 2017, il ritorno in Italia e l'offerta del ruolo di giudice in Bake Off Italia – Dolci in forno. Oggi è un riferimento assoluto per i format a tema: dal 2018 è con Katia Follesa giudice di "Cake Star – Pasticcerie in sfida", sulla base del format di Alessandro Borghese, 4 Ristoranti.