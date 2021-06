Dimostra di avere i riflessi pronti Damiano David dei Maneskin, ripreso mentre salva la collega Victoria De Angelis che rischia di essere investita da uno scooter ad Amsterdam. Il video dell’accaduto è finito sui social ed è diventato rapidamente virale. Nel filmato si vedono Victoria e Damiano scendere da un’automobile e avvicinarsi a un gruppo di fan. È un attimo: mentre Victoria si sofferma sulla pista ciclabile, uno scooter avanza a forte velocità. A evitare il disastro è stata la prontezza di riflessi del cantante che ha agguantato la bassista per un braccio, tirandola accanto a sé per evitare che fosse investita.

Prosegue il successo dei Maneskin

Il successo dei Maneskin non si arresta. Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021, che li ha catapultati sul mercato internazionale, cantante e musicisti della band continuano a collezionare un successo dopo l’altro. L’ennesima dimostrazione è arrivata con il singolo “I wanna be your slave” entrato nella top ten del Regno Unito, un risultato storico per un artista italiano.

I Maneskin conquistano l’Europa dopo l’Eurovision

Il video di Damiano nei panni inediti del “supereroe” è stato girato ad Amsterdam. La band sta riscuotendo un successo clamoroso in Europa. Il terzo singolo tratto dal loro ultimo album, “I wanna be your slave” ha perfino vinto il disco d’oro in Svezia. La musica rock della band ha fatto ballare il pubblico dell’Eurovision, dando il via a un record dopo l’altro. I Maneskin hanno abbattuto barriere e conquistato platee sempre più numerose. E stanno continuando a incrementare il loro successo partito ufficialmente con l’incoronazione ricevuta sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo. Con la loro canzone, selezionata da Amadeus, la band ha scritto una pagina della musica italiana, riportando in Italia un premio, quello guadagnato all’Eurovision, che mancava da 30 anni.