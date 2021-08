Daniel Craig non lascerà la sua eredità alle figlie perché sarebbe “di cattivo gusto” “La mia filosofia è liberarsene o darlo via prima di andare”. Così Daniel Craig in un’intervista al magazine britannico Candis Magazine ha fatto sapere che il suo ingente patrimonio non andrà in mano a nessuna delle due figlie, che dovranno cavarsela da sola, unendosi alla lista sempre più lunga di divi di Hollywood che all’idea di lasciare un’eredità alle prossime generazioni preferiscono la beneficenza.

A cura di Giulia Turco

Daniel Craig non lascerà la sua eredità in mano alle sue figlie perché sarebbe "di cattivo gusto". Il divo britannico, 53 anni, ha fatto sapere in un'intervista rilasciata di recente al settimanale britannico Candis Magazine che ha intenzione di spendere tutto il suo patrimonio nel corso della sua vita o comunque di occuparsene prima della sua morte: "La mia filosofia è liberarsene o darlo via prima di andare", ha spiegato al magazine. Parole che in fondo, almeno nell'ambiente di Hollywood non suscitano poi così tanto scalpore, considerando che sono sempre di più i divi che disdegnano l'idea di lasciare un'eredità alle generazioni a venire.

L'eredità ai figli non piace ai divi di Hollywood

L'attore interprete di Skyfall, oggi 53 anni, deve la gran parte delle sue ricchezza ai ruoli che ha ricoperto nei panni di James Bond. Il suo patrimonio, secondo Candis Magazine, è attualmente stimato attorno ai 160 milioni di dollari, ma le sue eredi a quanto pare resteranno a bocca asciutta e non vivranno affatto di rendita. Si tratta della 29enne Ella, nata dal matrimonio tra Daniel Craig e l'ex moglie Fiona Loudon, e la piccola nata nel 2018 dalla seconda moglie Rachel Weisz, la quale a sua volta è mamma di Hanry nato dal regista Darren Aronofsky. Come il divo britannico, anche Ashton Kutcher e Mila Kunisad esempio hanno già fatto sapere, nonostante i figli abbiano solo 7 e 5 anni, che ai piccoli non spetterà un centesimo del loro patrimonio da 300 milioni di dollari che andranno ad enti benefici: "Così impareranno a cavarsela da soli, apprezzeranno ciò che hanno avuto dalla vita e potranno raggiungere l'agiatezza da soli".

Daniel Craig sarà James Bond per l'ultima volta

Non è ancora finita per il divo britannico che presto, o almeno si spera, sarà di nuovo sul grande schermo per la sua ultima volta nei panni di James Bond. L'ultimo capitolo di No Time To Die infatti sarebbe dovuto uscire nelle sale nell'aprile 2020, ma la pandemia ha dato il via ad una vera e propria odissea per il film, che solo di recente ha trovato una data di conferma ufficiale. Stando ai listini presentati da Universal Pictures, l'ultimo James Bond di Daniel Craig sarà nelle sale il 30 settembre 2021.