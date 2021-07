Davide Basolo con Jessica Mascheroni dopo Temptation: “Prima che escano foto strane, la mostro io” Davide Basolo e Jessica Mascheroni insieme dopo Temptation Island. Hanno fatto serata con tanti altri protagonisti di questa e delle altre edizioni del programma. Basolo prende il cellulare, lo punta su di lui e chiarisce: “Prima che escano foto strane, la mostro io” e dalla sua destra spunta Jessica, con la quale aveva chiarito di non volere una storia finito il reality.

A cura di Redazione Spettacolo

Davide Basolo e Jessica Mascheroni insieme dopo Temptation Island 2021. Hanno fatto serata con tanti altri protagonisti di questa e delle altre edizioni del programma. Basolo prende il cellulare, lo punta su di lui e chiarisce: "Prima che escano foto strane, la mostro io" e dalla sua destra spunta Jessica, con la quale aveva chiarito di non volere una storia finito il reality. La ragazza invece, dopo aver rotto con il fidanzato Alessandro Autera, si era detta predisposta a incontrare il tentatore per capire se ci fossero margini per iniziare un rapporto.

I due, che si erano trovati bene quando meno dal lato fisico, avrebbero dovuto scoprire qualcosa di più nella vita fuori Temptation ma, stando alle parole di Jessica durante il confronto con Filippo Bisciglia dei tre mesi dopo, fino a quel momento di Davide nemmeno l'ombra. Sembrava fosse tornato a fare il misterioso Alchimista con il quale si era presentato a Uomini e Donne, mentre nelle stories di Instagram è spuntato il volto della milanese.

Tante però le critiche piovute addosso all'ex corteggiatore di U&D, a tal punto da spingerlo a fare delle stories sul suo profilo Instagram. Ha voluto difendersi dagli attacchi di chi ha creduto, e crede fortemente, che abbia finto in tutto il percorso televisivo e si sia preso gioco di Jessica, spingendola a lasciare il compagno per poi darsela a gambe levate. Lui insiste nel dire di sentirsi sereno, che queste ingiurie non lo toccano minimamente e, nel finali dei saluti del mattino, pensa bene di mettere il brano Me ne frego di Achille Lauro, chiaro messaggio agli hater intenzionati a rovinargli un momento di relax.