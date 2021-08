Deddy insultato sui social sbotta: “Curatevi, che vi è successo per essere così cattivi?” Il giovane cantante di Amici ha dovuto fare i conti con un hater a dir poco violento che non ha perso occasione di manifestare odio nei suoi confronti. Deddy ha voluto mostrare ai suoi fan lo screen di questi insulti, poi cancellato da Instagram per non conferme alla policy del social. Su Twitter, quindi, si è sfogato sbottando contro coloro che gli hanno mostrato una cattiveria immotivata.

A cura di Ilaria Costabile

Ore particolarmente difficili per Deddy, il giovane cantante di Amici 20, si è trovato a doversi difendere dagli attacchi brutali di alcuni utenti che non hanno avuto remore nell'insultarlo. L'ex finalista del talent di Canale 5 aveva pubblicato uno screen di quanto gli fosse stato scritto, ma le policy di Instagram hanno ritenuto il contenuto troppo violento e lo hanno rimosso. Il 21enne, quindi, ha deciso di affrontare la questione servendosi di Twitter, dove ha espresso tutto il suo disappunto di fronte ad un odio così immotivato.

Gli insulti ricevuti da Deddy

Insulti pesanti e perpetrati nel tempo, in quanto lo stesso utente ha contattato Deddy più volte rivolgendogli parole cariche d'odio e disprezzo, rivolte alla sua persona e al suo modo di cantare. "Sei stonato come una campana, ridicolo e imbarazzante" aveva scritto, fino ad arrivare ad esternazioni ben più gravi, augurandogli anche la morte. La prima reazione del cantante è stata quella di mostrare agli altri utenti cosa accade sempre più spesso e quanti messaggi, sebbene meno carichi di questi ultimi, deve sorbire ogni giorno. Dopo aver pubblicato lo screen della conversazione, però, l'immagine è stata rimossa perché ritenuta non conforme alle regole di Instagram.

Lo sfogo del cantante di Amici

Una volta resosi conto di quanto era successo sulla sua pagina Instagram, Deddy ha deciso di riportare la questione su Twitter, sfogandosi e sottolineando quanto fossero stati violenti gli attacchi nei suoi confronti e confermando il suo intento di non farsi abbattere. Perciò ha scritto: "Instagram ha eliminato la mia storia perché troppo piena d’odio, questa è la dimostrazione di quanto certe persone facciano schifo , curatevi, che vi è successo in passato per essere così cattivi? Io continuo con le persone che mi amano dritto per la mia strada, faccio musica".