Delia Duran scrive ad Alex Belli: “Sono delusa e ferita, la tua è una mancanza di rispetto” Dopo le ultime vicende che hanno visto Alex Belli sempre più vicino a Soleil Sorge, la moglie del noto attore ha deciso di far sentire la sua voce. Delia Duran, infatti, ha scritto una lettera pubblicata su Instagram in cui si dice “ferita e delusa” dal comportamento del marito che in più occasioni è andato “al di là del gioco”.

A cura di Ilaria Costabile

Quanto sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip tra Alex Belli e Soleil Sorge ha destato non poche reazioni, non solo tra coloro che commentano le sempre più frequenti effusioni sui social, ma anche da parte di Delia Duran, la moglie del noto attore che, dopo un iniziale ridimensionamento delle vicende avvenute nella casa di Cinecittà, ha deciso di scrivere una lettera al gieffino, mettendo in luce tutta la sua sofferenza: "Ci siamo promessi amore davanti a Dio, sai quanto questo significhi per me, per noi. Do peso alle mie promesse, così come ti ho dato piena fiducia nel momento in cui abbiamo deciso che saresti entrato nella Casa. Non pensavo che sarei arrivata a scriverti, ma il tuo comportamento degli ultimi giorni mi sta facendo vacillare".

La lettera di Delia Duran

Una lettera carica di dispiacere quella che Delia Duran scrive al suo compagno, Alex Belli, dopo aver assistito inerme a quanto sta accadendo sotto gli occhi di milioni di telespettatori. Quella che sembrava un'amicizia tra l'attore e Soleil, sta man mano prendendo la piega di un qualcosa dalle tinte decisamente diverse, come fa notare anche la modella che, infatti, scrive:

So con estrema certezza che il GF per te è un gioco, un’esperienza di vita e proprio la nostra complicità ci ha portato a decidere che dovevi farla. Ma quello che accade nella casa sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del solo gioco. Sei responsabile delle tue azioni e proprio per questo, amore mio ti dico che sono estremamente delusa e ferita perché quello che stai facendo vedere è una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso tutta quella gente che, come me, credeva in te difendendoti anche quando eri indifendibile.

La richiesta di Delia Duran ad Alex Belli

La lettera continua con la Duran che sostiene di aver sempre avuto fiducia nei confronti del suo compagno, ma che dopo aver seguito quanto sta accadendo a Cinecittà, si è decisa a scrivergli: "È vero che siamo esseri umani Alex e possiamo sbagliare, ma questo non significa perseverare" lo ammonisce la modella che, poi, aggiunge:

Ti ritengo una persona intelligente, con valori umani ma sai che ti stiamo guardando H24 e mi sembra di non riconoscerti perché non realizzi che alcuni gesti, decisamente troppo intimi, feriscono me e, dalla gente che ti vede, vengono fraintesi.

Infine, la missiva pubblicata su Instagram si conclude con una richiesta, un messaggio con il quale spera di far rinsavire l'uomo che ha scelto per starle accanto: "Se il nostro destino è quello di continuare a camminare insieme per tutta la vita accompagnati dall’amore che proviamo l’uno per l’altra torna ad essere l’alea che tutti noi conosciamo. Con l’amore di sempre Delia".