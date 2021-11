Denis Dosio e le patatine nel c*lo su OnlyFans: così le starlette guadagnano soldi veri Il gesto plateale di Denis Dosio, che si è infilato le patatine fritte di una nota catena di fast food tra le natiche, sta facendo discutere e riaccendere l’interesse per la piattaforma OnlyFans. Le starlette del gossip sviluppano abbonamenti e guadagnano soldi attraverso foto e video piccanti: anche Luigi Mario Favoloso e Antonella Mosetti hanno un profilo “privato”.

Quando credi di aver visto di tutto – e credetemi, quando dico di tutto, dico proprio di tutto – c'è Denis Dosio che si infila patatine fritte nel culo. Così, senza colpo ferire. Che cosa sta succedendo nel mondo dell'internet? Nella giornata di ieri l'opinione pubblica ha scoperto che l'ex gieffino e starlettina dei social "guadagna soldi veri" in questo modo. Investimento minimo, ritorno massimo: come se ogni patatina valesse il quadruplo. Certo, può essere discutibile, ma è tutto assolutamente legittimo. Lo fa attraverso una piattaforma che per tanti non ha bisogno di presentazioni, ma che nella giornata di ieri è tornata a guadagnarsi tutti gli onori della cronaca: OnlyFans.

Grazie al battage scaturito dal gesto plateale di questo video, Denis Dosio ha ricavato un numero molto elevato di nuovi abbonamenti. Sono differenti i profili di pagamento disponibili: si va dai 15 dollari al mese ai profili trimestrali, semestrali e annuali che promettono un risparmio all'utente che si abbona alla piattaforma, che intanto trattiene il 20% al talent che si "offre". Impossibile parlare nel dettaglio sulle cifre che Denis Dosio riesce a portare a casa, ma se tutti quelli che seguono il suo profilo su OnlyFans (al momento 13.1k) hanno versato un obolo mensile, parliamo di una cifra interessante. Sono differenti i servizi che offre, tutti a tema erotico e sessuale, forniamo qualche esempio:

Una combo con Luigi Mario Favoloso

Nulla più, nulla meno di quanto fa un/una professionista del sesso e del porno. Tra l'altro, proprio la piattaforma OnlyFans aveva in un primo momento annunciato la chiusura di tutti i profili con contenuti pornografici, tradendo la maggioranza quasi assoluta dei frequentatori della stessa. Motivo che ha infatti spinto la direzione della piattaforma a fare dietrofront, rimanendo immobile nei suoi principi e nella sua possibilità di offerta. Come Denis Dosio – starlette del gossip che si improvvisano professionisti del piccante – ce ne sono tanti. Proprio dal profilo dell'ex gieffino è stata annunciata una collaborazione con Luigi Mario Favoloso, altra testa gloriosa del mondo del pettegolezzo:

Anche Antonella Mosetti su OnlyFans

Tra le star del gossip che sono presenti e non hanno mai fatto mistero della presenza su OnlyFans c'è anche Antonella Mosetti. Le sue immagini e i suoi video privati sono disponibili con la sottoscrizione di un abbonamento che vale circa 12 euro al mese. Sul suo profilo, di tanto in tanto, lancia sfide e call come questa:

Attraverso il pagamento di un ulteriore obolo – in gergo le tips, le mance – Antonella Mosetti mostrerebbe altre immagini/video esclusive, inibite all'accesso ai semplici abbonati. Una sorta di ‘area vip', in pratica, delle grazie di Antonella Mosetti. In definitiva, il mondo di OnlyFans, ora sdoganato dalla partecipazione di personaggi che hanno fatto parte, o che fanno parte, della cronaca quotidiana televisiva, non è altro che un parente stretto dei tanti servizi di sex cam a pagamento che da anni proliferano e che sono fonte di sostentamento di tantissimi utenti nel mondo. C'è anche chi con i servizi di sex cam arrotonda, come ha dimostrato il servizio di Striscia la Notizia sulla dipendente del Comune di Ercolano, il cui profilo su Cam4 era uno dei più visti e apprezzati.