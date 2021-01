Fiori d'arancio per Diego Abatantuono, che ha sposato la storica compagna Giulia Begnotti, dopo ben 33 anni d'amore. Non sono note né la data né le circostanze del matrimonio, celebrato in gran segreto e lontano da sguardi indiscreti. Probabilmente, la notizia non sarebbe neppure trapelata se lo stesso attore non l'avesse svelata in un'intervista a Oggi, per la promozione del suo nuovo film "10 giorni con Babbo Natale". Alla domanda sul perché non avesse mai impalmato la donna al suo fianco, madre di due dei suoi tre figli, l'attore milanese ha lanciato lo scoop, ironizzando con l'intervistatore: "Giulia e io ci siamo sposati. Mi scusi se non gliel’ho comunicato personalmente".

Chi è Giulia Begnotti

Dalla sua Giulia Begnotti, Abatantuono ha avuto i figli Matteo e Marco. Il primo, classe 1995, porta il nome del padre dell'attore, calzolaio pugliese che migrò a Milano e sposò Rosa, impiegata dello storico locale Derby in cui il figlio Diego si sarebbe poi formato artisticamente. Il secondogenito di Diego e Giulia e è nato invece nel 1997. Della Begnotti si sa pochissimo: è lontana dal mondo dello spettacolo, è molto discreta e difficilmente appare in pubblico con Abatantuono. Sul suo profilo Instagram giuliabegnotti appaiono pochissime foto di coppia e molte immagini dei loro adorati cagnoloni o di scorci di vita tranquilla e priva di glamour.

La prima moglie di Diego Abatantuono sta con Gabriele Salvatores

In precedenza, Abatantuono è stato sposato Rita Rabassini. Il matrimonio è durato dal 1984 al 1987 e dal loro amore è nata la figlia Marta, classe 1985. La giovane ha sposato Matteo Saccocci nel 2014 e ha già reso l'attore nonno di due nipotine. Inoltre, è nuovamente incinta: il terzogenito si chiamerà Michelangelo e nascerà nella primavera 2021. Quello che non tutti sanno è che Rita Rabassini, dopo la separazione, si è legata al regista Gabriele Salvatores, grandissimo amico di Abatantuono che l'ha voluto come suo attore feticcio in diversi film, compreso il premio Oscar "Mediterraneo". "Voglio un bene dell’anima a Gabriele", ha raccontato l'attore a Oggi, "Sta con la mia prima moglie e ha contribuito a tirare su la figlia che è nata dal nostro matrimonio".