Diego Daddi, il marito di Elga Enardu, ha il Covid: “Non sta bene, spero non abbia una variante” Diego Daddi, il marito di Elga Enardu, ha contratto il Covid19. A raccontarlo è l’ex calciatore su Instagram, ma anche l’influencer sarda che non nasconde una certa preoccupazione per lo stato di salute del compagno che, infatti, ha già manifestato qualche sintomo e lamentandosi del fatto che i test molecolari non possano essere alla portata di tutti.

A cura di Ilaria Costabile

Brutte notizie per Diego Daddi, il marito dell'ex volto di Uomini e Donne, Elga Enardu: come annunciato dai due tramite Instagram, lui ha scoperto di aver contratto il Covid19 e, purtroppo, si sono manifestati i primi sintomi. L'influencer si è mostrata particolarmente preoccupata per l'accaduto, ma ha anche manifestato il suo disappunto in merito al funzionamento del sistema sanitario che dovrebbe consentire a tutti di sottoporsi al tampone gratuitamente.

La rabbia di Elga Enardu

Nonostante le precauzioni e i controlli fatti più e più volte, purtroppo, Diego Daddi ha scoperto di aver contratto il coronavirus e probabilmente il contagio è avvenuto durante un evento al quale aveva partecipato con la sua compagna. Elga aveva già contratto il virus lo scorso marzo, ma pur non manifestando sintomi ha deciso di sottoporsi ad un isolamento volontario per precauzione. L'influencer sarda, però, non è per niente contenta di come siano stati svolte le analisi necessarie a suo marito:

Siamo andati a un matrimonio una settimana fa, lui ha fatto il tampone molecolare prima. Qualcosa è andato storto. Mi fa incaz…re che abbiamo speso 97 euro, questo mi fa incaz…re. Per noi per fortuna non è un problema, ma vogliamo metterli gratis questi test? Qualcuno va ai matrimoni e non fa il tampone perché forse non può permetterselo.

La preoccupazione per i sintomi

Ciò che preoccupa maggiormente l'influencer è lo stato di salute del suo compagno che, infatti, attualmente ha manifestato i primi sintomi, come racconta Elga: "Diego non sta bene, ha già iniziato una cura. Non è asintomatico. Speriamo non abbia beccato una variante". Ad annunciare della positività era stato proprio Daddi che su Instagram, dove ha comunque un certo seguito, aveva annunciato: "Nonostante tutte le precauzioni prese fino a questo momento mi è arrivato l’esito del tampone e purtroppo sono positivo al Covid”. L'ex calciatore ha poi aggiunto: "la tosse si è un po' calmata, ho ancora i dolori alla schiena, ma sono sopportabili".