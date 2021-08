Diletta Leotta compie 30 anni, alla festa c’è Elodie ma Can Yaman è il grande assente Luci, vestiti scintillanti e una location da mille e una notte per i primi 30 anni della conduttrice catanese di DAZN, che alla mezzanotte del 16 agosto ha spento le candeline circondata dall’amore della sua famiglia e degli amici più stretti. Non c’è Can Yaman, però. Che l’attore sia già al lavoro per i prossimi progetti cinematografici dopo la firma del contratto con Lux Vide?

A cura di Giulia Turco

Compleanno pieno di amore per Diletta Leotta che ha festeggiato i suoi 30 anni con una grande festa insieme alla sua famiglia. Alla cerimonia in Sicilia, alla quale hanno partecipato amici e parenti più stretti della giovane conduttrice di Dazn, non si può far a meno di notare che il grande assente è Can Yaman, il fidanzato turco di Diletta con il quale nell'ultimo periodo erano sembrati molto affiatati, scacciando le voci di chi sosteneva che la loro storia fosse una montatura mediatica.

Diletta Leotta si consola cantando con Elodie

Luci, vestiti scintillanti, catering da mille e una notte e una location da sogno con piscina, per i primi 30 anni della conduttrice catanese di DAZN, che alla mezzanotte del 16 agosto ha spento le candeline circondata dall'amore della sua famiglia e degli amici più stretti. Non c'è Can Yaman, però. Un'assenza che potrebbe aver pesato a Diletta, che ha trascorso l'estate in Turchia a conoscere la famiglia del divo turco che prossimamente dovrebbe sposare. Che l'attore sia già al lavoro dopo la firma del contratto con Lux Vide (il remake di Sandokan e la nuova fiction Viola come il mare)?. Per fortuna che a festeggiare la conduttrice c'è l'amica Elodie, volata da Milano per farle sentire tutto il suo affetto. Le due giovani donne si divertono in un karaoke sulle note di "Parole, Parole" di Mina e in un attimo il pensiero di Yaman è già lontano.

Diletta Leotta e Can Yaman protagonisti della prossima stagione in tv

Sono le ultime settimane di estate per Diletta Leotta, che dovrà fare in fretta a godersi i momenti con la sua famiglia in Sicilia prima di tornare a Milano per ripartire con la prossima stagione calcistica di DAZN. Autunno impegnato anche per Can Yaman, che ha strappato un contratto con la società di produzione Luxe Vide un ruolo nella fiction Viola come il mare. Da febbraio 2022 invece, Yaman sarà impegnato sul set di Sandokan, il remake in chiave contemporanea del kolossal che lo vedrà protagonista. Nel frattempo, insieme,Diletta e Can dovrebbero essere tra gli ospiti delle prime puntate di Verissimo, stando alle indiscrezioni. A Silvia Toffanin la coppia avrà l'occasione di raccontare tutto ciò che al pubblico non torna sulla loro storia d'amore, dalle grandi assenze, al presunto matrimonio in vista, mettendo a tacere le voci sulla veridicità del loro sentimento.