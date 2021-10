Dodi Battaglia parla per la prima volta della morte della moglie Paola: “Un dolore che non va via” Dodi Battaglia sarà ospite domenica 17 ottobre del salotto di Silvia Toffanin Verissimo e parlerà per la prima volta della morte della moglie Paola Toeschi, scomparsa a soli 51 anni lo scorso settembre. “È molto più dura di quello che potessi immaginare. È un dolore che non va via, anche fisicamente”.

Dodi Battaglia sarà ospite domenica 17 ottobre del salotto di Silvia Toffanin Verissimo e parlerà per la prima volta della morte della moglie Paola Toeschi, scomparsa a soli 51 anni lo scorso settembre. “È molto più dura di quello che potessi immaginare. È un dolore che non va via, anche fisicamente” ha dichiarato alla conduttrice, visibilmente provato. Ora che la vita deve proseguire per il bene della loro figlia Sofia, il cantate dei Pooh avverte con vigore questa assenza.

La moglie Paola ha combattuto con il sorriso

“Gli ultimi mesi sono stati devastanti. Ho vissuto abbracciato a lei. Le parlavo tutto il giorno" ha aggiunto. Paola, affetta da un terribile tumore al cervello da anni, stando alle parole del marito, pare abbia avuto fino alla fine un atteggiamento positivo nei confronti della vita. Ha combattuto con il sorriso, un sorriso che non l'ha mai abbandonata:“L’ho conosciuta con il sorriso e se ne è andata con il sorriso. Nonostante la malattia non ha mai cambiato il suo atteggiamento nei confronti della vita, non ha mai avuto un moto d’ira o perso la fede”.

Il sostegno alla figlia Sofia

Un momento davvero difficile per il chitarrista dei Pooh, se non fosse per la splendida presenza della figlia Sofia al suo fianco: “Io e Sofia stiamo riorganizzando pian piano la nostra vita. Ho annullato tutti gli impegni fino alla fine dell’anno per starle vicino. Farò solo dei seminari, ma l’anno prossimo voglio tornare a suonare con il mio gruppo”.

L'annuncio con un post commovente su Instagram

L'annuncio della morte di Paola Toeschi è arrivata una mattina di un tiepido settembre, con un lungo post scritto da Dodi Battaglia su Instagram insieme a una foto della moglie sorridente: