L'attaccante della Nazionale di calcio dell'Italia Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi sono fidanzati da quasi nove anni e a dicembre dello scorso anno sono diventati genitori di Nicolò. Il campione sogna per il figlio un futuro nel mondo del pallone e su Instagram, dove spesso condivide foto con il bambino, scrive: "Se puoi sognarlo, puoi farlo. Ricordalo sempre piccolo mio". Per lui spera in un futuro da giocatore e non vede l'ora di potergli insegnare a giocare a calcio. Attualmente l'attaccante è brillantemente impegnato a Euro 2020, dove è tra i 26 giocatori che vestono la maglia della Nazionale.

La storia d'amore tra Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi

Domenico e Francesca hanno intrapreso la loro relazione nel 2012 e vivono a Modena. Come ha raccontato al settimanale Sportweek, Francesca, appassionata di sport, ha visto per la prima volta Berardi mentre era in campo con la Primavera del Sassuolo. Dopo averlo rintracciato su Facebook, ha deciso di fare il primo passo scrivendogli per il suo compleanno. Il rapporto è cresciuto nel tempo e ben presto sono diventati una coppia, uniti dalle stesse passioni (sport e cucina). Descritta dal compagno come una ragazza dolce, simpatica e a tratti permalosa, nell'intervista alla Gazzetta dello Sport Francesca ha raccontato che grazie alla quarantena, "quasi per gioco", lei e Berardi hanno iniziato ad allenarsi insieme.

Francesca Fantuzzi: "Non volevo un fidanzato sportivo..e invece"

La moglie del campione di origini calabresi è cresciuta in una famiglia molto unita e sportiva. Da ragazza non voleva un fidanzato sportivo e infatti al quotidiano milanese ha raccontato:

Sono cresciuta facendo sport, per me è stato sempre tutto naturale. I miei genitori erano sportivi. Mio padre guardava di tutto in televisione, ero satura, per questo dicevo a me stessa che non avrei mai voluto un marito sportivo. E invece lo sport è una delle cose che ci unisce.

L'attaccante della Nazionale e Francesca infatti sono inseparabili, sempre insieme e pronti a ricongiungersi, appena gli è possibile. La loro vita e il loro amore va a gonfie vele, anche perché i due sono sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda condividendo insieme la passione per lo sport e il buon cibo.

La gioia della coppia è il figlio Nicolò

Nel luglio 2020, Francesca ha annunciato su Instagram di essere incinta, pubblicando un breve video con l'esito del test di gravidanza. Nicolò nato a dicembre 2020 è la gioia di Berardi che stando a quando riferisce la moglie nell'intervista alla Gazzetta: "Non vede l'ora di metterlo in campo". In un post pubblicato lo scorso Capodanno, il campione ha scritto: "Io saluto il 2020 ringraziandolo del più bel regalo della mia vita".

Per Fantuzzi la gravidanza ha significato mettere peso, alla Gazzetta ha detto: “Nicolò ha cinque mesi, me lo sto godendo tantissimo, non sto facendo sport o dieta in questo momento. Mi godo anche il mio fisico da mamma. Non ho mai ricercato la perfezione fisica, ma praticavo sport per la mia salute mentale, per scaricarmi. Non ne faccio una malattia, sono felice di come sono anche perché se sono così è anche grazie a lui".

Domenico Berardi, dal Sassuolo alla Nazionale

Domenico Berardi ha 26 anni e in un'intervista rilasciata al Sassuolo Calcio ha parlato della sua esperienza nella squadra che gli ha portato il successo: "Quando mi hanno chiamato per il primo ritiro al Sassuolo ero giù in Calabria. Sono arrivato che ero un ragazzo timido e parlavo poco. Non mi aspettavo tutto ciò". Eppure la promessa del Sassuolo, di strada ne ha fatta da quel 2012 ed attualmente è impegnato con la Nazionale di Mancini a Euro 2020. Riconoscente verso la squadra dice di essere migliorato grazie "ai compagni più grandi" e perché Roberto Mancini non gli ha mai messo pressione, lasciando giocare e "sbagliare" i calciatori.

Francesca Fantuzzi influencer e aspirante sportiva

Francesca Fantuzzi ha 26 anni ed è originaria di Sassuolo, dove è cresciuta e ha studiato. Per amore ha deciso di andare a vivere in una casa sulle colline di Modena, dove abita ancora oggi. La giovane Francesca Fantuzzi è una mamma aspirante influencer. Seguita da oltre 15mila follower, alla Gazzetta dello Sport confessa: “Ho una pagina Instagram di fitness dove a livello amatoriale mostro i miei esercizi, magari un domani prenderò una laurea e diventerà un lavoro. Mi piace vedere gli effetti che fa la palestra sulle persone, quindi chissà”.