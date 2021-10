Dopo il GF Vip Samy Youssef vuole partecipare a Uomini e Donne: “Maria mettimi sul trono” Anche se ha lasciato la casa del Grande Fratello non molto tempo fa, Samy Youssef non è intenzionato ad abbandonare il mondo della televisione. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, il modello egiziano ha lanciato un appello a Maria De Filippi per poter partecipare a Uomini e Donne come tronista e trovare così l’amore: “Ora voglio innamorarmi. Maria mettimi sul trono”.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip, Samy Youssef non sembra di certo intenzionato a lasciare la televisione. Il modello egiziano, in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, lancia un appello a Maria De Filippi per partecipare a Uomini e Donne come tronista e trovare così l'amore: "Ora vorrei innamorarmi. Maria mettimi sul trono". Attualmente nel programma manca un ragazzo sul trono maschile, dal momento che Joele Milan se ne è andato senza scegliere nessuna corteggiatrice. La conduttrice lo ascolterà?

L'appello di Samy a Maria De Filippi

Samy è da poco uscito dalla casa più spiata d'Italia, ma vorrebbe continuare la sua avventura un tv per cercare l'anima gemella. I panni da gieffino sono ormai archiviati e quelli da tronista di Uomini e Donne sono il suo desiderio. E così, intervistato da Nuovo Tv, il modello egiziano lancia un appello direttamente a Maria De Filippi, non nascondendo la stima che ha per lei e per il programma: "Ora vorrei innamorarmi. Al giorno d’oggi non è facile trovare la persona giusta. Forse Maria De Filippi potrebbe aiutarmi. Penso che sia una persona professionalmente molto stimolante. Uomini e Donne, poi, è proprio un bel programma, mi piace davvero. Cerco l’amore, Maria, mettimi sul trono".

L'esperienza di Samy al GF Vip

Samy ha lasciato la casa del Grande Fratello durante la puntata dell'8 ottobre. In poco meno di un mese di permanenza al reality, il modello ha potuto raccontare il suo drammatico viaggio verso l'Italia con un barcone e incontrare il tutore della casa famiglia che lo ha accolto una volta arrivato nel nostro Paese. Nella casa, Samy ha cercato di creare un legame con Jessica Selassié, una delle principesse, senza riuscirci. E a Nuovo Tv ha rivelato cosa pensa di lei e dell'amore in generale: "Mi piacerebbe avere una fidanzata, una persona che mi ami. La mia ex coinquilina Jessica era perfetta caratterialmente, però non mi piaceva fisicamente".